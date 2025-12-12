Dólar en Colombia cerró la semana con flujos equilibrados y tendencia lateral; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense finalizó la semana con una estabilidad marcada en el mercado colombiano. El precio de cierre se estableció en $3.802,33, un valor que representa una variación mínima frente al último dato del día anterior, que fue de $3.800,60.
La divisa abrió en $3.790 y operó entre un mínimo de $3.766 y un máximo de $3.810. La sesión estuvo marcada por la ausencia de catalizadores relevantes, lo que mantuvo el precio moviéndose dentro de un rango estrecho durante todo el día.
La estabilidad se debe a que el mercado sigue procesando el impacto de la decisión de tasas de la Reserva Federal. De hecho, el dólar a nivel internacional cerró a la baja con 98,3 puntos en el índice DXY, mientras la región se mostraba relativamente plana.
En Colombia se vieron flujos internos totalmente equilibrados, pues en ningún momento se alcanzaron los niveles de soporte o de techo del modelo.
Alejandro Guerrero, asociado de divisas de Credicorp Capital, señaló que la zona clave sigue siendo la de los $3.800, con un piso técnico de $3.765 y un máximo de $3.836. La divisa estadounidense abrió a la baja los dos últimos días de la semana ajustándose al movimiento de la Reserva Federal, dijo.
Petróleo estable
Los precios del petróleo se estabilizan cerca de US$58 por barril en el caso del WTI, mientras el Brent se mueve alrededor de los US$61, pero mantienen una tendencia semanal negativa ante la persistencia de señales de exceso de oferta. El último informe de la IEA reafirma un escenario de superávit y de inventarios globales en máximos de cuatro años, mientras que la OPEP sostiene una visión más equilibrada para 2026.
En Estados Unidos, los mercados experimentan una rotación sectorial significativa impulsada por la decisión de la FED de recortar su tasa de fondos federales en 25 pb y de anunciar la compra de US$40 mil millones en bonos del Tesoro a corto plazo, según Acciones & Valores.
Deuda pública e IED en Colombia
El Banco de la República revelará este viernes los datos de la balanza cambiaria para noviembre de 2025, que incluyen el registro de Inversión Extranjera Directa (IED). Este indicador ha caído en más de US$1.700 millones en los primeros 10 meses del año.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,42 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2028 terminaron en 11,511 %, mientras que el dato anterior fue de 11,621 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,460 % y la jornada previa finalizaron en 12,450 %.
•Los TES de 2050 terminaron en 12,400 %, mientras que el dato anterior fue de 12,585 %.
