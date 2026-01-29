Dólar en Colombia abre con ligera alza: decisión de la FED calmó al mercado y el petróleo se dispara

El mercado cambiario amanece este jueves con una ligera presión al alza. El dólar inició la jornada en $3.679, subiendo frente al cierre de ayer de $3.672,20.
A pesar de este repunte matutino, el dólar estadounidense se mantiene cerca de sus niveles mínimos de cuatro años frente a las principales divisas del mundo, en medio de un mensaje de solidez económica en EE. UU. y una creciente tensión geopolítica que amenaza los suministros energéticos, según analistas.
Y es que la moneda ha caído un 2 % en lo que va del año, golpeada por las inconsistencias políticas de la administración Trump y rumores de intervenciones coordinadas para fortalecer el yen japonés.
El billete verde se estabilizó tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas en el rango 2,50 % – 3,75 %. Además, Jerome Powell calificó la economía estadounidense como sólida, con riesgos moderados tanto para la inflación como para el empleo.
Paula Chaves, analista de HFM, resaltó que Powell fue enfático en que no está en los planes de nadie subir las tasas ahora que mejoraron las perspectivas sobre el mercado laboral y disminuyó la preocupación por la inflación, de acuerdo con el comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).
Petróleo alcanza los niveles más altos desde septiembre
Los precios del crudo registran una fuerte subida este jueves, alcanzando sus niveles más altos desde finales de septiembre. La razón: la escalada de tensión entre Washington y Teherán.
Los futuros del Brent ganaron un 1,3 % hasta los US$68,26 por barril y los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. subieron un 1,5 % hasta los US$64,18 por barril.
JP Tactical Trading refirió que el mercado reaccionó con fuerza luego de que Donald Trump advirtiera sobre una “armada masiva” dirigiéndose hacia Irán, afirmando que «se agota el tiempo» para un acuerdo nuclear. Este despliegue militar reactivó la prima de riesgo geopolítica, acumulando un alza cercana al 5 % desde el lunes.
Alerta roja por la deuda pública en Colombia
El panorama fiscal colombiano se convierte en uno de los principales focos de riesgo para 2026. Según datos de JP Tactical Trading, hay un deterioro de las cuentas públicas durante la administración Petro.
La deuda pública pasó de $1.218 billones en 2022 a cerca de $2.036 billones al cierre de 2025 (un incremento del 67 %). Con esto, el indicador se acerca al 65 % del PIB, lo que ha forzado una oferta récord de títulos TES para financiar al Estado.
De acuerdo con la firma, a pesar de la entrada de capital por la emisión de US$4.950 millones en bonos globales, el mercado de deuda enfrenta alta volatilidad y tasas elevadas, condicionando la estabilidad financiera del país para este año.
