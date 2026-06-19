Dólar en Colombia abre con ligera alza y opera este viernes en modalidad Next Day

El mercado cambiario en Colombia inicia la jornada con cautela y baja liquidez. El dólar registra una apertura en $3.442 bajo la modalidad Next Day, operando ligeramente por encima del cierre del jueves ($3.441).
Debido al festivo de Juneteenth en Estados Unidos, los mercados financieros en ese país permanecen cerrados, lo que ha llevado a los operadores a realizar transacciones con liquidación para el próximo día hábil.
JP Tactical Trading reporta que, al ser una sesión de bajo volumen (se espera apenas un 15 % a 20 % del movimiento habitual), el mercado carece de una dirección definida.
Según la firma, a nivel global, el dólar mantiene un sesgo alcista de corto plazo, con el índice DXY presionando niveles de techo clave que, de ser superados, podrían darle una fluidez alcista adicional. En la región, los soportes han resistido, pero la falta de participación estadounidense hoy limita las apuestas direccionales.
La fragilidad del acuerdo de paz en Medio Oriente
Los precios del petróleo muestran un ligero repunte tras las caídas recientes: el WTI sube un 1,1% (US$77,42) y el Brent un 0,41% (US$80,18).
No obstante, el optimismo inicial por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán empieza a encontrar resistencias. Rodrigo Lama, CBO de Global66, enfatizó que la materialización de la reapertura del Estrecho de Ormuz es el «mayor cambio estructural» del año, pero advirtió que el mercado debe validar su sostenibilidad.
Las recientes noticias sobre la cancelación de conversaciones nucleares y las críticas políticas al pacto en Washington añaden una capa de escepticismo sobre la durabilidad de la tregua.
«La experiencia de los últimos meses muestra que las señales de distensión en el Medio Oriente han sido repetidamente revertidas», sostuvo Lama, destacando que el riesgo de una corrección en el mapa geopolítico sigue vigente.
Colombia cae en el ranking mundial de competitividad
En el frente local, el país recibió un llamado de atención en el Ranking Mundial de Competitividad 2026 del IMD. Colombia retrocedió cinco posiciones, ubicándose en el puesto 59 de 70 economías.
El informe identifica retrocesos en eficiencia gubernamental, desempeño económico, infraestructura y eficiencia empresarial. A pesar del resultado, el país mantiene puntos positivos en dinamismo emprendedor, atracción de inversión extranjera y resiliencia del mercado laboral.
El reporte es claro en que la mejora de la competitividad pasa por fortalecer instituciones, reducir la corrupción y estabilizar el entorno regulatorio y político.
—