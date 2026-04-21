Dólar en Colombia abre con movimiento lateral en $3.572; mercado atento a tregua en Irán

El mercado cambiario en Colombia amanece en una calma casi absoluta, con una apertura en $3.572. El peso colombiano apenas se mueve frente al cierre de ayer ($3.572,50), reflejando una postura de "esperar y ver" por parte de los inversionistas.
Hoy es una fecha crítica: vence formalmente la tregua entre Estados Unidos e Irán, y el mercado se debate entre el optimismo de una resolución diplomática y el temor a un retorno de las hostilidades en el Estrecho de Ormuz.
El dólar a nivel global se mantiene estable con el índice DXY respetando su zona de piso. Según esta visión, el mercado ya está "descontando" un final cercano del conflicto.
El razonamiento es pragmático: el bloqueo estadounidense ha golpeado de tal forma la economía de Irán que Teherán no tendría margen de maniobra para prolongar la guerra más allá de unas pocas semanas. Una "victoria" de Washington parece ser el escenario base que mantiene al dólar bajo control.
Para Rodrigo Lama de la fintech Global66, si la tregua se renueva con condiciones claras que permitan normalizar el tránsito petrolero, el apetito por riesgo regresará con fuerza a los mercados emergentes. En este escenario, el dólar en Colombia podría romper su soporte actual y buscar la zona de los $3.550. Sin embargo, si la tregua expira sin un acuerdo, la dirección de los activos de riesgo podría invertirse bruscamente.
Crudo cede terreno ante la esperanza diplomática
Los precios internacionales del petróleo registran caídas moderadas esta mañana, revirtiendo las ganancias del lunes. El mercado parece aferrarse a la posibilidad de que las conversaciones en Pakistán finalmente se concreten, a pesar de las señales contradictorias de las últimas horas.
El Brent (referencia mundial) baja un 0,86 %, situándose en US$94,66, mientras el WTI (referencia EE. UU.) cae un 0,93 % hasta los US$86,61.
A pesar de este respiro, los precios siguen muy por encima de los niveles previos a la invasión de febrero. La confusión sobre quién liderará la delegación estadounidense y si Irán finalmente enviará representantes a la mesa de diálogo mantiene la volatilidad latente.
El presidente Donald Trump dijo a CNBC que cree que Estados Unidos “terminará llegando a un gran acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra y aseguró que no espera extender el alto el fuego con Irán, que según él expira el miércoles. “Hemos destruido su armada, hemos destruido su fuerza aérea, hemos destruido a sus líderes”, indicó.
La pregunta en los paneles de trading es si la caída de hoy es una toma de utilidades o el inicio de una corrección estructural hacia los US$80.
Agenda del día
Mientras el ojo del mercado está puesto en Oriente Medio, los datos macroeconómicos intentan ganar relevancia.
En Colombia, hoy se conocerán las cifras de importaciones y balanza comercial para febrero de 2026. Estos datos son vitales para entender el déficit de cuenta corriente en un año marcado por el shock energético y la apreciación reciente del peso.
En Estados Unidos, tras unos datos de ventas minoristas que mostraron la resiliencia del consumo post-conflicto, los operadores se preparan para el jueves. Ese día se publicarán las peticiones de subsidio por desempleo y los PMI preliminares de abril, que confirmarán si la economía estadounidense está absorbiendo el impacto del conflicto o si la inflación obligará a la FED a mantener las tasas altas por más tiempo.
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