Dólar abre con leve alza en $3.575; inflación en EE. UU. al alza y conflicto en Medio Oriente se recrudece

El dólar en Colombia inicia la jornada en $3.575, un valor muy similar al cierre de ayer ($3.569,70). El mercado se encuentra en un estado de cautela, a la espera de mayores señales de dirección mientras procesa dos noticias de alto impacto: un repunte inflacionario en Estados Unidos y una escalada militar significativa en el Estrecho de Ormuz.
JP Tactical Trading destacó que en las primeras operaciones del día el mercado se muestra estable y sin una dirección clara, aunque se respetan los niveles de piso en $3.560. “A esta hora el volumen de negociación sigue siendo reducido, por lo que aún es prematuro identificar una tendencia definida”, señalaron.
Mientras tanto, destacaron que el dólar global sigue cerca de su techo en el rango de los últimos meses, pero sin encontrar compradores con la capacidad de cambiar tendencia. En la región se mantiene el sesgo alcista del dólar en el corto plazo, respetando las zonas de soporte.
El dato de inflación de mayo en Estados Unidos ha encendido las alarmas en los mercados globales, pues alcanzó una variación anual del 4,2 %, su nivel más alto desde abril de 2023, superando nuevamente el umbral del 4% y alejándose significativamente de la meta del 2 % de la Reserva Federal.
Por su parte, la inflación subyacente se ubicó en 2,9 %, el nivel más alto desde septiembre de 2025. Estos números refuerzan la presión sobre la FED, que ahora enfrenta una mayor probabilidad de nuevos incrementos en las tasas de interés en lugar de recortes, lo que fortalece estructuralmente al dólar a nivel global.
Conflicto en Ormuz se intensifica
La tranquilidad relativa del mercado cambiario contrasta con el deterioro en Medio Oriente. Estados Unidos lanzó ataques contra objetivos iraníes (sistemas de defensa, radares y centros de control) como respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense cerca del Estrecho de Ormuz.
En consecuencia, el Brent subió un 1,16 % hasta los US$92,51, tras haber tocado mínimos de siete semanas el día anterior. Por su parte, el WTI cotiza en US$89,39 por barril, con un aumento del 1,35 %.
La incertidumbre sobre la estabilidad del alto al fuego es total, especialmente tras las declaraciones de Donald Trump, quien advirtió que Irán «tendrá que pagar el precio» por las demoras en las negociaciones.
El tono de cautela predomina en los mercados de activos de mayor riesgo, con caídas generalizadas en acciones y criptomonedas mientras los inversores buscan refugio.
Noticias locales
Al cierre de marzo de 2026, la deuda externa de Colombia se ubicó en 52,7 % del PIB, una reducción frente al 55,4 % registrado en febrero (-2,7 pp) por cuenta de una disminución tanto en las obligaciones externas del sector público como en su participación dentro de la economía.
El monto de la deuda alcanzó los US$252.493 millones, lo que representa una disminución de US$1.434 millones en un mes, un dato que el mercado valora positivamente en términos de confianza soberana. “Estos resultados reflejan una mejora gradual en los indicadores de sostenibilidad financiera del país y una menor carga relativa de la deuda externa frente al tamaño de la economía colombiana”, dijo JP Tactical Trading.
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