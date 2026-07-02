El dólar en Colombia inicia la sesión con un sesgo bajista, operando sobre los $3.370, tras haber cerrado en $3.371,99 ayer miércoles. Se trata de niveles que no se veían desde enero de 2020.
Este nivel de cotización refleja una apreciación significativa del peso que desafía la fortaleza global del dólar (índice DXY sobre los 101 puntos), que se mantiene en una zona de consolidación, y pone a prueba los soportes de mediano y largo plazo, de acuerdo con JP Tactical Trading.
Los analistas también refirieron un alto volumen de compras de corto plazo (julio o agosto). De forma paralela, en la región, el dólar sigue al alza retando los techos de mediano/largo plazo, pero sin romper niveles clave.
Petróleo y commodities bajo presión
La volatilidad en los activos energéticos continúa siendo el principal lastre para el sector de materias primas.
El Brent retrocede un 1,5 % y se cotiza alrededor de US$70,5, mientras que el WTI baja un 2 % y se ubica en US$67,2 por barril, corrigiendo tras las oscilaciones de las últimas semanas.
El oro que se cotiza a US$4.078,60 (-0,09 %) y la plata en US$60,32 por onza (-0,32 %) también reportan ligeros descensos, reflejando una toma de utilidades generalizada en los mercados de commodities ante la incertidumbre económica.
Empalme presidencial en Colombia y otras noticias
Hoy comienza oficialmente el proceso de empalme en la Casa de Nariño entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Aunque ambas partes han manifestado su compromiso con una transición transparente y ordenada, el proceso ha comenzado bajo un clima político tenso. Las críticas de sectores de la oposición sobre el costo del empalme y los cuestionamientos a la legitimidad del presidente electo mantienen el ruido político en niveles elevados.
Pese a la retórica política, los inversionistas observan con atención el equipo técnico liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez. El mercado aguarda definiciones sobre la hoja de ruta fiscal y el manejo de los recursos estratégicos, buscando garantías de estabilidad institucional.
Por otro lado, el mercado global recibió con sorpresa los datos de empleo en Estados Unidos correspondientes a junio. Con la creación de apenas 57.000 nuevos puestos de trabajo, la cifra se situó muy por debajo de las expectativas de Wall Street (114.000).
Aunque el ritmo de contratación se desacelera, la tasa de desempleo bajó ligeramente al 4,2 %. Este escenario sugiere una «desaceleración controlada» que mantiene a los inversionistas en alerta, a la espera de ver cómo estas cifras influirán en la próxima hoja de ruta de la Reserva Federal.
En otras noticias, el presidente de la FED, Kevin Warsh, evitó dar luces sobre los próximos movimientos de tasas, subrayando que la inflación sigue siendo el objetivo prioritario, independientemente de los ajustes que se necesiten en las herramientas analíticas del banco central.
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