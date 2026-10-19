Dólar en Colombia abre estable en $3.170 mientras el crudo cede tras el alivio de sanciones de EE. UU. a energía rusa

El mercado cambiario local inicia la semana con un comportamiento de estabilidad y consolidación. Tras haber cerrado el viernes en $3.173, el dólar abrió la jornada de hoy en $3.170, cotizando dentro de los rangos previstos por los modelos tácticos para la sesión.
JP Tactical Trading destacó que la divisa mantiene una fase de consolidación respetando los rangos recientes. Para Credicorp Capital, se anticipan movimientos entre los $3.150 y los $3.258 esta semana, “con el mercado indicando sobreventa”.
A nivel global, el índice DXY continúa haciendo respetar el piso 101,70 puntos. Sin embargo, según los analistas, un eventual rompimiento a la baja de este umbral reactivaría el sesgo bajista para el dólar a escala global.
Este lunes, en América Latina, la divisa norteamericana muestra un comportamiento firme, con especial tracción compradora en mercados como México a pesar de encontrarse en condiciones técnicamente sobrecompradas.
Petróleo cae tras orden ejecutiva de EE. UU. sobre combustibles rusos
Los precios internacionales de la energía retroceden este lunes tras el rally de casi 5 % registrado la semana anterior. Mientras el Brent cae un 1,5 % hasta los US$108,22 por barril, el WTI retrocede un 0,6 % hasta los US$100,85 por barril.
El principal catalizador a la baja ha sido la firma de una orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump que exime de sanciones y aranceles a determinadas transacciones energéticas rusas (bajo los marcos de la Ley Lindsey Graham).
Esta medida busca incrementar la oferta global de combustibles para contener los elevados costos del diésel y la gasolina en EE. UU., contrarrestando parcialmente la prima de riesgo provocada por la tensión logística en el Estrecho de Ormuz y los recientes ataques contra infraestructuras energéticas.
Foco macroeconómico y fiscal en Colombia
Este lunes, las plenarias del Congreso de la República entran en la recta final para votar el Presupuesto de 2027 antes del vencimiento del plazo legal el martes 20 de octubre.
El proyecto mantiene el monto en $634,95 billones (29,9 % del PIB) con ajustes acordados entre ponentes y el Ministerio de Hacienda para recortar en $8,36 billones el servicio de la deuda y reorientar esos recursos hacia inversión pública y subsidios energéticos. Si no hay votación antes de la medianoche de mañana, el Ejecutivo quedará facultado para expedirlo por decreto bajo el texto borrador del 27 de agosto.
También hoy, el DANE divulgará las cifras de la actividad económica del país (ISE) correspondientes a agosto de 2026, una lectura clave para evaluar la desaceleración o dinamismo productivo tras la sorpresa inflacionaria de los últimos meses.
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