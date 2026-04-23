Dólar en Colombia arranca a la baja en medio de acuerdos entre EE. UU. e Irán

De acuerdo con datos de SET-FX, suministrados por Credicorp, el dólar en Colombia arrancó la sesión de este jueves 23 de abril en los $3.555, lo que son $24 menos cuando se compara con el cierre del miércoles.
De momento, la moneda estadounidense muestra un precio mínimo de $3.555, mientras que el valor máximo es del orden de los $3.560.
Así mismo, el dólar en Colombia muestra un precio promedio de $3.557, lo que son $11 menos frente a la tasa representativa del mercado que informó la Superintendencia Financiera.
Varios son los hechos que condicionan al dólar en Colombia, siendo en el plano local lo que vaya a pasar con la nueva decisión de tasas de interés del Banco de la República y el anuncio del ministro de Hacienda de regresar a la Junta del emisor.
Lo que mueve al dólar en Colombia
El presidente Petro señaló que, si siguen los aumentos de las tasas, se pensará en la opción de volver a subir el salario mínimo de los trabajadores.
En el plano internacional, el mercado tiene buenas expectativas por un nuevo cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, pero persisten las incertidumbres por lo que pueda llegar a pasar con el no cumplimiento de acuerdos.
Recomendado: Dólar en Colombia baja a $3.579,47; Brent supera los US$101 y la deuda pública se desvaloriza
El estrecho de Ormuz mantiene operaciones restringidas y Estados Unidos ha amenazado con escalar el conflicto si no se permite la circulación de buques petroleros.
—