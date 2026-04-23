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Dólar en Colombia arranca a la baja en medio de acuerdos entre EE. UU. e Irán

Los datos y hechos que mueven al dólar en Colombia este jueves 23 de abril.

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Dólar en Colombia
oto: ©claudiodivizia a través de Canva.com

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De acuerdo con datos de SET-FX, suministrados por Credicorp, el dólar en Colombia arrancó la sesión de este jueves 23 de abril en los $3.555, lo que son $24 menos cuando se compara con el cierre del miércoles.

De momento, la moneda estadounidense muestra un precio mínimo de $3.555, mientras que el valor máximo es del orden de los $3.560.

Así mismo, el dólar en Colombia muestra un precio promedio de $3.557, lo que son $11 menos frente a la tasa representativa del mercado que informó la Superintendencia Financiera.

Varios son los hechos que condicionan al dólar en Colombia, siendo en el plano local lo que vaya a pasar con la nueva decisión de tasas de interés del Banco de la República y el anuncio del ministro de Hacienda de regresar a la Junta del emisor.

dólar en colombia

Lo que mueve al dólar en Colombia

El presidente Petro señaló que, si siguen los aumentos de las tasas, se pensará en la opción de volver a subir el salario mínimo de los trabajadores.

En el plano internacional, el mercado tiene buenas expectativas por un nuevo cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, pero persisten las incertidumbres por lo que pueda llegar a pasar con el no cumplimiento de acuerdos.

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El estrecho de Ormuz mantiene operaciones restringidas y Estados Unidos ha amenazado con escalar el conflicto si no se permite la circulación de buques petroleros.

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Tags: Dólar Colombia
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