El dólar en Colombia inició la sesión de este jueves 16 de abril en los $3.620, lo que son $1 más cuando se compara con el cierre de este miércoles.
De momento, el precio mínimo de la moneda estadounidense es de $3.619, mientras que el valor máximo alcanza los $3.627.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es del orden de los $3.623 lo que son $20 más al revisarse la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.
En el plano externo, el dólar se condiciona de factores clave como los datos de inflación en Estados Unidos y lo que representen para el futuro de la tasa de política monetaria de la FED.
Lo otro que mueve al dólar en Colombia
Adicionalmente, el mercado sigue a la expectativa de lo que sean las rondas de negociación entre el gobierno del presidente Donald Trump e Irán.
Las expectativas se centran en que se pueda llegar a un nuevo escenario de acuerdos y la apertura total del estrecho de Ormuz, clave para la reducción del precio del petróleo.
En el escenario local, recientes informaciones dan cuenta de que el gobierno del presidente Petro habría iniciado el proceso para adquirir dólares de forma masiva.
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Lo anterior con miras a ejecutar la recompra de títulos de deuda pública emitidos por el ejecutivo por un monto total del US$4.000 millones.
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