Dólar en Colombia baja a $3.678; calma tensa en los mercados a horas de que expire el ultimátum de Trump a Irán

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una leve corrección a la baja, cerrando en $3.678. La divisa retrocedió $7 frente al dato de ayer ($3.685), en una jornada marcada por la cautela extrema de los inversionistas.
A pesar de una apertura alcista en $3.690 y un máximo que se mantuvo en ese mismo nivel, la moneda perdió tracción durante la sesión hasta tocar un mínimo de $3.671,06. Este comportamiento local se dio mientras el índice DXY operaba con estabilidad en 99,89 puntos (-0,10 %), reflejando una pausa en la demanda de refugio a nivel global.
El dólar global contenido permitió un tono relativamente estable para las monedas latinoamericanas, de acuerdo con Acciones & Valores. Este comportamiento lateral responde a la expectativa de que la FED mantenga las tasas de interés sin cambios, moderando las presiones alcistas en el bloque emergente.
En Colombia, el amplio diferencial de tasas continúa favoreciendo estrategias de carry trade, actuando como un amortiguador estructural que ha impedido una depreciación más pronunciada del peso a pesar del ruido institucional y la incertidumbre en el Golfo, según la firma.
La atención de los mercados financieros está centrada en Washington, donde el ultimátum del presidente Donald Trump a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz expira este martes 7 de abril a las 7:00 de la noche, hora Colombia.
Los negociadores se muestran pesimistas sobre la posibilidad de un acuerdo de última hora, especialmente tras las declaraciones de Trump advirtiendo que Irán «puede ser aniquilado en una noche». La retórica sobre posibles ataques a infraestructura crítica mantiene la tensión en niveles no vistos en décadas, aunque las bolsas y los futuros han mostrado una llamativa contención mientras se agotan las horas del plazo.
Brent estable y WTI al alza por interrupciones en el suministro
El mercado energético sigue bajo presión debido a la interrupción de las rutas de exportación y los recientes ataques en Medio Oriente.
El barril WTI repuntó a US$114,58 (+1,93 %), mientras que el Brent se cotizó en US$109,43 (-0,31 %), mostrando una alta volatilidad ante las explosiones reportadas en el centro estratégico de la isla de Kharg.
Acciones & Valores señaló que la dirección intradía de los activos sigue totalmente condicionada por los titulares geopolíticos, que eclipsan cualquier dato doméstico o prima de riesgo país en el corto plazo.
El mercado entra ahora en «zona de impacto». El vencimiento del ultimátum esta noche determinará el rumbo de la tasa de cambio para el resto de la semana. Un escenario de intervención militar directa podría disparar el dólar global y llevar el Brent sobre los US$120, mientras que un anuncio inesperado de desescalada o extensión del diálogo podría consolidar al peso colombiano por debajo de los $3.650.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,22 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 11,731 %; la jornada anterior no registraron.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,822 % desde los 13,850 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,748 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,730 %.
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