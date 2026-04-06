Dólar en Colombia baja a niveles que no se registraban desde mediados de febrero

El mercado cambiario en Colombia inicia la semana con una leve apreciación del peso, abriendo en $3.645, una cifra que no se registraba desde mediados de febrero de este año.
La divisa cae $7,44 frente al cierre del viernes ($3.652,44), en una jornada marcada por la paradoja de un petróleo al alza y un dólar global que, por ahora, se mantiene estable por debajo de resistencias críticas. Sin embargo, la calma es frágil en medio del conflicto en Medio Oriente.
Para Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, el panorama global muestra señales mixtas para las monedas regionales.
Según el experto, el dólar a nivel mundial se cotiza estable por debajo de su techo de los 99,9 puntos, con una caída marginal del 0,25 %, de acuerdo con el índice DXY. No obstante, las monedas de la región como el peso mexicano y el chileno están perdiendo valor, lo que genera una presión por contagio sobre el peso colombiano.
Sánchez anticipa un nivel de pivote en los $3.695, con un rango de negociación para hoy situado entre los $3.650 y los $3.712.
Brent recupera los US$110 bajo amenaza de ataques aéreos
El crudo vuelve a ser el protagonista del tablero financiero. El barril de Brent sube más de un 2 % esta mañana, superando nuevamente la barrera de los US$110.
El presidente Donald Trump elevó el tono del conflicto al amenazar con atacar directamente centrales eléctricas y puentes en Irán si el Estrecho de Ormuz no es reabierto al tráfico internacional antes de mañana martes.
En medio de la tensión, ha surgido un rayo de esperanza diplomática. Reuters informó que Pakistán presentó un plan de paz a ambas naciones para finalizar las hostilidades, aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente su recepción o interés.
Los operadores ya descuentan una interrupción prolongada en el flujo energético, lo que mantiene la presión sobre los precios globales.
Colombia, bajo la lupa de las minutas y la inflación
En el frente interno, el mercado busca señales de estabilidad tras el polémico retiro del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la última reunión del Banco de la República.
Los inversionistas esperan con ansias la publicación de las minutas de la sesión de marzo este martes para entender la profundidad de la división entre el Gobierno y la Junta tras la subida de tasas al 11,25 %. La ausencia del ministro en futuras reuniones plantea dudas jurídicas que el mercado sigue de cerca.
Además, este jueves se conocerá el dato de inflación de marzo. El consenso de analistas prevé un repunte anual alrededor del 5,4 %, lo que validaría la postura de subida de tasas que ha mantenido el emisor.
También se revelarán las cifras de tenedores de TES y la colocación de deuda del primer trimestre, factores clave para medir el apetito de los extranjeros por activos colombianos en plena incertidumbre geopolítica, de acuerdo con el Banco de Bogotá.
En Estados Unidos, la atención se divide entre el conflicto y los datos macro. Hoy se publicará el PMI no manufacturero, que medirá la salud del sector servicios. Además, la Agencia de Energía (EIA) actualizará sus proyecciones energéticas; cualquier ajuste en los supuestos del precio del crudo podría redefinir las expectativas de inflación global y los próximos pasos de la Reserva Federal.
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