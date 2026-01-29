Dólar en Colombia cayó a $3.640 tras corrección del rally de materias primas; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense registró una jornada a la baja en el mercado colombiano, perdiendo gran parte del terreno recuperado ayer. La divisa cerró en $3.641, lo que representa un descenso de $28 frente al dato previo de $3.672,20, en un día marcado por un dólar global débil y un fuerte apetito por activos de refugio y materias primas.
La moneda abrió en $3.679 y, tras alcanzar un máximo de $3.682,99, inició una senda bajista que la llevó a tocar un mínimo de $3.640.
Según Andrés Sánchez, de Credicorp Capital, el movimiento estuvo alineado con la región (peso mexicano y real brasileño), mientras el índice DXY retrocedió marginalmente a 96,31 puntos (-0,14 %).
Oro y petróleo tocaron máximos
El sector de las materias primas vivió una jornada de récords que brindó un soporte a la moneda colombiana.
El oro consolidó un nuevo máximo histórico por encima de los US$5.500 la onza, impulsado por las compras de bancos centrales, la incertidumbre geopolítica y flujos positivos hacia ETF. Sin embargo, horas después retrocedió hasta US$5.120, niveles en los que había estado el pasado martes.
Así mismo, los precios del crudo encadenaron su tercera sesión de ganancias. El barril WTI cerró en US$65,18 (+3,12 %) y el Brent en US$69,30 (+2,86 %), alcanzando niveles no vistos desde septiembre.
El mercado reaccionó a las advertencias de acción militar por parte del presidente Donald Trump contra Irán, lo que elevó la prima de riesgo ante posibles interrupciones en el Estrecho de Ormuz.
EE. UU.: déficit comercial récord y estabilidad laboral
El déficit comercial de EE. UU. sufrió su mayor incremento en 34 años, disparándose un 94,6 % hasta los US$56.800 millones. Analistas atribuyeron dicho salto a un auge en la importación de bienes de capital (computadoras y semiconductores) impulsado por la inversión masiva en inteligencia artificial.
Por otra parte, las solicitudes de subsidio por desempleo bajaron levemente a 209.000, mostrando un mercado laboral resiliente a pesar de las revisiones al alza de semanas previas.
Operación de manejo de deuda en Colombia
En el plano local, el Ministerio de Hacienda llevó a cabo un intercambio de deuda interna con creadores de mercado, ofreciendo títulos con vencimiento en 2030 a cambio de referencias de corto plazo (2026), además de extensiones en UVR hacia 2031 y 2062.
Según Acciones & Valores, esta operación busca reducir riesgos de refinanciamiento y suavizar el perfil de vencimientos, lo que fortalece la curva soberana y genera confianza en los inversionistas justo antes de la decisión de tasas de mañana.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,05 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2028 terminaron en 11,893 % desde los 12,270 % de la sesión previa.
•Los TES de 2033 concluyeron en 12,555 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,471 %.
•Los TES de 2050 finalizaron en 12,072 % y en la jornada anterior el dato era de 12,060 %.
—