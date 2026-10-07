Dólar en Colombia frena su racha alcista y se estabiliza en $3.239 a la espera del dato de inflación

Tras el rebote de la jornada previa, el mercado cambiario colombiano experimentó este miércoles una sesión de relativa calma y flujos equilibrados. El tipo de cambio cerró en $3.239, lo que representó una ligera variación de -$2,50 (-0,08 %) frente al dato del martes ($3.241,50).
Durante la sesión, la divisa abrió prácticamente plana en $3.240 y descendió en la primera parte del día hasta un mínimo intradiario de $3.215,25, punto donde JP Tactical destacó la activación de órdenes de compra tras alcanzar zonas de soporte clave. Hacia el mediodía, el billete verde repuntó hasta tocar un techo de $3.265, impulsado por el endurecimiento del entorno externo, para finalmente moderarse hacia el cierre.
De acuerdo con el análisis de Acciones & Valores, el peso colombiano operó en un contexto neutral con sesgo alcista debido a la fortaleza del dólar global y los elevados rendimientos de la deuda estadounidense, balanceados localmente por la cotización del petróleo Brent sobre la barrera psicológica de los US$100.
En el plano internacional, la divisa estadounidense retomó su tracción positiva frente a las principales monedas del mundo. Así, el índice DXY avanzó un 0,38 % hasta ubicarse en 102,22 puntos, acercándose a la zona de resistencia de los 102,50 enteros.
El sesgo depreciatorio afectó al peso mexicano y al peso chileno, mientras que el real brasileño mostró dificultades para contener las pérdidas acumuladas en la semana.
Petróleo roza los US$100 tras nuevos ataques en el estrecho de Ormuz
En el mercado de commodities, la prima de riesgo geopolítico volvió a presionar las cotizaciones de los hidrocarburos.
El petróleo Brent cedió un 0,51 % para ubicarse en US$100,07 por barril, conservando a flote el umbral clave de los tres dígitos, y el WTI cayó un 1,42 % hasta los US$88,17 por barril.
Pese al ajuste diario en los precios spot, la incertidumbre logística en Medio Oriente se intensificó tras reportarse nuevos ataques iraníes a buques tanqueros en el estrecho de Ormuz y ofensivas hutíes hacia infraestructura petrolera en Arabia Saudita.
Estos focos de tensión contrarrestaron la caída de 2,1 millones de barriles en los inventarios semanales de crudo en Estados Unidos y la operación del oleoducto saudí Este-Oeste.
Analistas prevén un repunte en la inflación de septiembre
En la agenda macroeconómica interna, la expectativa del mercado se concentra en el reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, que revelará esta tarde el DANE.
El equipo de investigaciones económicas de Bancolombia estima una variación mensual del 0,41 %, una cifra que se ubica por encima del consenso general de los analistas. De validarse este pronóstico, la inflación anual en Colombia aceleraría desde el nivel previo hasta el 6,34 %, lo que añadiría presión a las futuras decisiones de tasa de interés del Banco de la República tras su reciente e inesperado ajuste al 12,25 %.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,28 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,800 % desde los 12,771 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,110 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,030 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,128 %; la jornada anterior en 13,052 %.
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