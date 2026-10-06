Entrada masiva de compradores impulsó el precio del dólar en Colombia a un máximo de $3.244

La cotización del dólar en Colombia revirtió con fuerza la tendencia bajista de la sesión anterior y cerró este martes en $3.241,50, lo que representó un incremento de +$41,50 (+1,3 %) frente al dato del lunes ($3.200).
La jornada estuvo marcada por una acentuada volatilidad con un rango de negociación de $72. La divisa arrancó con sesgo bajista en $3.176 y descendió rápidamente hasta marcar un piso intradiario de $3.172. Sin embargo, la entrada decidida de compradores durante la mañana impulsó una rápida recuperación que llevó a la tasa de cambio a rozar el máximo del día ($3.244) y a consolidarse cerca de ese nivel al cierre.
De acuerdo con JP Tactical, se observó una reacción compradora contundente desde la zona de soporte clave. Por su parte, un análisis técnico de Credicorp Capital situó los próximos niveles de resistencia intermedios en la franja de los $3.242, $3.258 y $3.268, ubicando el indicador de fuerza relativa (RSI) en una zona neutral de 59,98 puntos.
A nivel internacional, el billete verde experimentó una ligera moderación frente a las principales divisas desarrolladas, pues el Índice DXY se desvalorizó un 0,35 % hasta los 101,81 puntos.
Petróleo hila su tercera caída consecutiva y roza mínimos de un mes
En los mercados internacionales de commodities, los precios del crudo mantuvieron la racha correctora impulsados por el incremento en la oferta global de energía.
El petróleo Brent cedió un 0,01 % hasta los US$100,31 por barril, mientras el WTI cayó un 0,22 %, cotizando en US$89,23 por barril.
La presión a la baja sobre los hidrocarburos respondió a la normalización de los flujos de exportación en Medio Oriente —donde el oleoducto saudí Este-Oeste alcanzó un bombeo sin interrupciones de 5,8 millones de barriles diarios—, sumado a la ejecución del plan del G7 para liberar 100 millones de barriles de reservas estratégicas y a los mayores descuentos aplicados por Saudi Aramco en el mercado asiático.
Cautela en el mercado local previa a la publicación de la inflación
En la agenda macroeconómica nacional, la atención de los inversionistas y analistas se traslada por completo al reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre, que será publicado mañana por el DANE.
El equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana prevé una variación mensual del 0,32 % para septiembre.
De concretarse dicha estimación, la inflación anual en Colombia se mantendría prácticamente estable alrededor del 6,25 %, un insumo decisivo para proyectar los próximos movimientos de la tasa de interés de referencia del Banco de la República.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,81 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,771 % desde los 12,854 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,030 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,174 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,052 %; la jornada anterior no registraron.
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