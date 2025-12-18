Dólar en Colombia interrumpe su racha alcista a pesar de rozar los $3.900; deuda pública apenas se valorizó

La divisa estadounidense registró un ligero retroceso en el mercado cambiario colombiano durante este jueves, quebrando la tendencia alcista que sostenía desde hace cuatro sesiones. El precio de cierre se ubicó en $3.858, un descenso moderado frente a los $3.867 reportados en la jornada previa.
El mercado inició operaciones con un precio de apertura de $3.875 y mostró una alta volatilidad que lo llevó a alcanzar un máximo de $3.898, quedando a un paso de la barrera psicológica de los $3.900, aunque sin una ruptura clara de resistencias. El valor mínimo del día se situó en $3.849,50.
Según Alejandro Guerrero, asociado de divisas en Credicorp Capital, este jueves se interrumpió una tendencia de cuatro sesiones al alza desde el 12 de diciembre; sin embargo, no se descarta que regrese a los $3.900, pues estuvo cerca de hacerlo.
El índice DXY, que mide el billete verde frente a una canasta de monedas, se mantuvo en 98 puntos, con una ganancia del 0,10 %, y se anticipa una continuación de dicho movimiento.
En la región, el dólar se mostró a la expectativa por noticias locales, mientras el mercado colombiano digería sus propios indicadores de actividad productiva.
Petróleo avanza por tensiones geopolíticas e inventarios
Los precios del crudo prolongan su corrección desde mínimos de casi cinco años, impulsados por factores de oferta y logística en Estados Unidos. El barril WTI se cotizó en US$56,17 (+0,65 %) y el Brent en US$59,98 (+0,50 %).
El movimiento se da en un contexto de mayores tensiones geopolíticas tras la decisión de EE. UU. de bloquear el tráfico marítimo de buques sancionados vinculados a Venezuela y avanzar hacia sanciones más estrictas al sector energético ruso.
Además, el impulso se ve respaldado por la caída de inventarios de crudo en EE. UU., incluido un descenso relevante en Cushing, el principal centro logístico del país. No obstante, el repunte sigue limitado por un entorno estructural de abundante oferta.
Repunte de la actividad económica en Colombia
En el plano local, el DANE reveló que la actividad económica de Colombia, medida por el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), repuntó 2,95 % con corte a octubre de este año, frente a igual mes en 2024.
En su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el ISE mostró un crecimiento de 2,83 % respecto a octubre del año anterior.
Vale la pena recordar que el ISE de septiembre creció un 3,98 % y el de agosto apenas un 2,41 %. Este año, la variación más alta reportada fue la de julio (4,57 %).
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,01 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2026 cerraron en 8,929; la jornada anterior no figuraron en el SEN.
•Los TES de 2028 terminaron en 11,938 %, mientras que el dato anterior fue de 11,839 %.
•Los TES de 2033 cerraron en 12,624 % y la jornada previa finalizaron en 12,665 %.
•Los TES de 2050 terminaron en 12,550 %, mientras que el dato anterior fue de 12,584 %.
