Dólar en Colombia repunta a $3.697 mientras el DXY rompe los 100 puntos y el Brent se cotiza

El dólar estadounidense cerró la semana al alza en el mercado colombiano, impulsado por una fuerza de gravedad global que llevó al billete verde a superar niveles críticos. La divisa finalizó la jornada en $3.697,10, lo que representa un incremento de $14,10 frente al dato de ayer ($3.683).
La sesión estuvo marcada por la volatilidad: inició con un fuerte sesgo bajista en $3.662,10 y llegó a tocar un mínimo de $3.650 en las primeras horas. Sin embargo, la presión externa y las noticias fiscales internas invirtieron la tendencia, llevando la moneda a un máximo de $3.715,50.
El contexto internacional hoy fue de refugio absoluto. El índice DXY escaló hasta los 100,39 puntos (+0,65 %), un nivel que refleja la alta aversión al riesgo global. Según Acciones & Valores, la demanda de activos seguros se mantiene firme debido a la persistente tensión internacional.
Según la firma, aunque el dólar está fuerte, la revisión a la baja del PIB estadounidense sugiere que este rally podría encontrar un techo en el corto plazo.
Para los analistas, a pesar del alza de hoy, el peso colombiano cerró la semana con una resistencia superior a la de sus pares regionales, gracias al soporte de los precios de la energía.
El Brent se consolida sobre los US$100
A pesar de las medidas de emergencia internacionales, el mercado energético sigue operando bajo una «prima de riesgo» elevada.
El barril Brent finalizó en US$102,89 (+2,42 %) y el WTI en US$98,29 (+2,67 %).
La parálisis en el Estrecho de Ormuz y el cierre de producción regional pesan más en el sentimiento del mercado que la liberación histórica de 400 millones de barriles anunciada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Choque de proyecciones fiscales en Colombia
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal lanzó una dura advertencia sobre el Plan Financiero 2026. Según el organismo, existe un faltante de $32,1 billones (1,6 % del PIB) para cumplir la meta oficial. Mientras el Gobierno espera un déficit del 5,1 %, el CARF lo proyecta en un 6,7 %, una discrepancia que generó cautela entre los inversores.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,26 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 11,751 %; la jornada anterior no registraron.
- Los TES de 2028 terminaron en 14,000 % desde los 13,981 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,900 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,000 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,149 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,100 %.
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