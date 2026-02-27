Dólar en Colombia retrocede y vuelve a la franja de $3.700 tras repunte del jueves; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense registró una corrección a la baja este viernes, devolviendo parte del terreno ganado en la subida del jueves. La divisa cerró la jornada en $3.752,30, lo que representa un descenso de $77,70 frente al dato de ayer ($3.830).
La moneda abrió en $3.760 y, tras marcar un máximo de $3.784,40, descendió de forma constante hasta tocar un mínimo de $3.748. Este comportamiento sugiere que el mercado local está digiriendo el «overshooting» técnico (sobrerreacción) de la sesión previa, alejándose de los máximos del año en una jornada marcada por factores internos y una pausa en la fortaleza global del dólar.
A pesar de la corrección, el sentimiento del mercado sigue dominado por la coyuntura idiosincrática de Colombia.
Acciones & Valores destacó que el movimiento de hoy responde a un ajuste técnico tras el cierre de ayer. Mientras el índice DXY se mantiene lateral (97,6–97,8 puntos) sin catalizadores claros de la FED, el peso colombiano depende de la confirmación o reversión de flujos asociados al «trade electoral» y la presión sobre los bonos TES.
El Banco de Occidente señaló que la volatilidad se mantiene elevada, con monedas regionales mostrando depreciaciones mixtas, lo que refuerza que el ajuste del peso fue, en gran medida, una respuesta a su propia sobrerreacción del jueves.
Con el cierre en $3.752,30, el dólar logra estabilizarse dentro del rango previsto por los analistas ($3.750–$3.800). La próxima semana será crucial, ya que el mercado entrará en la recta final hacia las elecciones legislativas del 8 de marzo, lo que podría mantener la prima de riesgo local elevada y la sensibilidad a cualquier nueva orden de compra de gran tamaño.
Petróleo: Brent supera los US$72 por tensión geopolítica
El mercado energético brindó un soporte fundamental para la recuperación del peso colombiano, impulsado por el riesgo en Medio Oriente:
El barril Brent superó los US$72 (+2,50 %), mientras que el WTI se situó cerca de los US$67 (+2,41 %).
La extensión de las negociaciones nucleares entre EE. UU. e Irán y el despliegue militar en la región mantienen una elevada prima de riesgo. Los inversores aguardan con cautela la reunión de la OPEP+ este domingo, donde se definirá si se mantiene la restricción de oferta para compensar un eventual superávit global.
Noticias en Colombia
El DANE reveló que la tasa de desempleo en enero de 2026 se ubicó en el 10,9 %, por debajo del 11,6 % registrado hace un año. César López, del DANE, resaltó que, a pesar del repunte estacional de enero, esta es la cifra más baja para este mes en toda la serie histórica desde 2001. La población desocupada se redujo en 186.000 personas en el último año.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,21 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 12,300 %; la jornada anterior registraron un 12,402 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 14,005 % desde los 14,049 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,940 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,020 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,299 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,512 %.
