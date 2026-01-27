Dólar en Colombia ronda de nuevo los $3.620 impulsado por la debilidad global del DXY; deuda pública apenas se movió

El dólar estadounidense registró una fuerte caída en el mercado colombiano durante la jornada de este martes, rompiendo soportes técnicos y profundizando la tendencia bajista de corto plazo.
La divisa cerró en $3.623, que coincide con el mínimo registrado este martes, lo que representa un descenso de $58 frente al último dato de ayer ($3.681).
A pesar de una apertura al alza en $3.699 y un máximo que alcanzó los $3.712, la moneda perdió tracción rápidamente a medida que el dólar global se debilitaba.
Según analistas, el comportamiento del peso colombiano estuvo alineado con un entorno internacional marcado por la pérdida de fuerza del billete verde.
El índice DXY, que mide el dólar frente a una canasta de monedas, cayó de forma contundente hasta los 96,20 puntos (-0,86 %). Según Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, el indicador se ubicó por debajo del techo de los 97 puntos, una tendencia que siguieron divisas como el peso mexicano y el real brasileño.
Petróleo sube pese a mayor oferta en Asia
Los precios internacionales del crudo lograron avances superiores al 2 %, a pesar de factores que inyectan más oferta al balance global:
El barril WTI cerró en US$62,07 (+2,38 %) y el Brent en US$66,26 (+2,30 %).
Si bien la reanudación de exportaciones desde Kazajistán y el retorno al 100 % del oleoducto CPC alivian tensiones, las disrupciones por una tormenta invernal en EE. UU. y la prima de riesgo por tensiones con Irán sostienen los precios. El mercado queda a la espera de la próxima reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Deuda pública colombiana en máximos históricos
En el plano local, las cifras del Ministerio de Hacienda generaron una nota de cautela para los inversionistas.
Al cierre de 2025, el saldo de la deuda del Gobierno Nacional alcanzó los $1.192,6 billones. Esto representa el 64,7 % del PIB, la cifra más alta registrada en pesos desde 2001 y la segunda más alta en relación con el Producto Interno Bruto tras la pandemia. En apenas un año, la deuda aumentó un 16,7 % (más de $170,6 billones).
En otras noticias, la confianza del consumidor estadounidense se desplomó en enero a 84,5 puntos, su nivel más bajo desde mayo de 2014. El dato del Conference Board sorprendió negativamente al mercado, que esperaba cifras por encima de los 90 puntos, debilitando aún más la posición del dólar.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados sin mayores variaciones en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
•Los TES de 2026 cerraron en 9,168 %; la jornada anterior no registraron en el SEN.
•Los TES de 2028 terminaron en 12,260 % desde los 12,270 % de la sesión previa.
•Los TES de 2033 concluyeron en 12,565 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,597 %.
•Los TES de 2050 finalizaron en 12,173 % y en la jornada anterior el dato era de 12,147 %.
