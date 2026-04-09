Dólar en Colombia se estabilizó en $3.640 tras la rebaja de calificación de S&P; deuda pública se valorizó

El dólar estadounidense en Colombia registró una jornada de relativa estabilidad y baja volatilidad, cerrando en $3.642. La divisa anotó un incremento marginal de $2,50 frente al dato de ayer ($3.639,50), en una sesión donde el optimismo inicial por la tregua en Medio Oriente se vio empañado por la rebaja en la calificación soberana del país.
A pesar de una apertura con fuerte volatilidad en $3.669,69 y un máximo de $3.670, el precio corrigió rápidamente para lateralizar en la parte baja del rango, tocando un mínimo de $3.632,50. Este comportamiento se dio en un contexto global donde el índice DXY continuó cediendo terreno hasta los 98,63 puntos (-0,50 %).
La jornada estuvo marcada por noticias de alto impacto para la economía nacional. La calificadora S&P Global Ratings rebajó la nota soberana de Colombia, lo que generó una reacción inmediata en el mercado Next Day y elevó la prima de riesgo local.
El dólar en Colombia parece haber encontrado un soporte cerca de los $3.630. Acciones & Valores anticipa que, para las próximas sesiones, el mercado deberá equilibrar la debilidad del dólar global con la mayor prima de riesgo local tras el ajuste de S&P. El rango de negociación esperado se mantiene acotado entre los $3.620 y los $3.670, siempre supeditado a que la tregua en Medio Oriente no se fracture definitivamente.
EE. UU.: Inflación persistente y mercado laboral robusto
En Estados Unidos, los nuevos datos macroeconómicos refuerzan la tesis de una Reserva Federal cautelosa. El índice PCE, favorito de la FED, se mantuvo elevado en un 2,8 % anual (3 % subyacente), consolidándose por encima de la meta del 2 % debido al shock petrolero y los aranceles.
Simultáneamente, las solicitudes de subsidio por desempleo cayeron a 1,79 millones, un mínimo de dos años que no se veía desde mayo de 2024. Esta combinación de inflación resiliente y un mercado laboral sólido sugiere que cualquier recorte en las tasas de interés podría retrasarse más de lo previsto por los inversionistas.
Petróleo repunte ante la fragilidad del cese al fuego
El mercado energético mostró un comportamiento volátil debido al escepticismo sobre la durabilidad de la tregua entre EE. UU. e Irán. El barril WTI subió a US$95,65 (+1,31 %) y el Brent a US$94,85 (+0,11 %) a la 1:00 p. m., hora Colombia, pues en la mañana los valores fueron superiores.
La tensión persiste ante denuncias de Teherán sobre incumplimientos en el acuerdo y el bloqueo continuo en el Estrecho de Ormuz, que mantiene afectado el 20 % del flujo mundial de hidrocarburos. A pesar de las gestiones diplomáticas del vicepresidente estadounidense JD Vance en Pakistán, el riesgo de una nueva interrupción sistémica mantiene una base de soporte para los precios del crudo.
Mercado atento al dato de inflación
Esta tarde a las 6:00 p. m., el DANE revelará el dato de inflación para marzo de 2026. Tras una sorpresa a la baja en febrero, cuando el indicador se ubicó en 5,29 %, los analistas anticipan un cambio de tendencia con presiones alcistas que ubican el conceso alrededor de un 5,4 % en su variación anual.
En Colombia, el Gobierno expidió dos normativas esperadas por el mercado: el Decreto 0369, que limita al 30 % la inversión de las AFP en activos en el exterior para fomentar la inversión local, y el Decreto 0368, que establece un esquema de finanzas abiertas obligatorio. Este último busca modernizar el sector y democratizar el acceso a servicios financieros mediante el uso de datos en beneficio del usuario.
Finalmente, la deuda pública (TES) colombiana cerró mercados con una valorización del 0,20 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 11,619 % y la jornada anterior en 11,685 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,546 % desde los 13,600 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,566 % cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,565 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,820 %; la jornada anterior en 12,900 %.
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