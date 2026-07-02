Dólar en Colombia sigue cayendo y llega a su nivel más bajo en seis años y medio; divisa cae a nivel global

El dólar estadounidense en Colombia profundizó su inercia bajista por segunda jornada consecutiva en el arranque del trimestre, hundiéndose otros $10,94 frente al cierre del miércoles ($3.371,99) para terminar con un precio de $3.361,05. Con este movimiento, la divisa se consolida en mínimos técnicos que no se registraban desde principios de 2020.
La tasa de cambio operó bajo una persistente presión vendedora en los sistemas transaccionales. Abrió la sesión en un techo de $3.370 (que a la postre coincidió con el máximo intradía junto a un registro aislado de $3.370,99) y descendió de forma vertical a lo largo del día hasta tocar un mínimo de $3.343,40.
Los flujos cambiarios locales reaccionaron a la confluencia de un panorama internacional marcadamente bajista para el billete verde y el fuerte choque monetario interno.
De acuerdo con el reporte de Acciones & Valores, el índice DXY sufrió una fuerte caída del 0,50 %, perforando el soporte de las 101 unidades para ubicarse en 100,89 puntos.
El detonante fue la publicación de las nóminas no agrícolas de junio, las cuales confirmaron que la creación de empleo Estados Unidos se ubicó sustancialmente por debajo del consenso de Wall Street, sumado a una severa revisión a la baja en los registros de mayo.
Este enfriamiento sorpresivo del mercado laboral estadounidense disipó de inmediato los temores latentes de un nuevo ajuste restrictivo por parte de la FED de Kevin Warsh en el trimestre, provocando una masiva descompresión bajista del dólar a nivel global que sirvió como un gigantesco viento de cola para el peso colombiano.
En el panorama local, la moneda nacional capitalizó una combinación de factores que consolidaron su posición como una de las divisas de mejor desempeño en la región.
Los inversionistas continuaron internalizando el agresivo incremento de 75 puntos básicos decretado el martes por la Junta Directiva del Banco de la República, el cual fijó la tasa de intervención en el 12 %.
Al amplio diferencial de tasas de interés frente a las economías desarrolladas se sumó la positiva lectura de los agentes de mercado ante los avances en el empalme y la conformación del gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha dado mensajes de blindaje a la disciplina fiscal, estabilidad presupuestal y planeación tributaria, lo que comprimió la prima de riesgo país, atrayendo flujos institucionales hacia activos locales.
Brent se estabiliza en US$71,52 ignorando tensiones en el Golfo
El mercado internacional de crudo mostró variaciones marginales, atrapado entre un shock de oferta física en el corto plazo y factores de tensión geopolítica.
El barril de crudo Brent de referencia para Colombia cedió apenas un 0,07 %, ubicándose en US$71,52, mientras que el WTI de EE. UU. retrocedió un 0,25 % hasta los US$68,41.
El principal deprimente de los precios es la veloz expansión del suministro en el Estrecho de Ormuz, luego de que las exportaciones de los Emiratos Árabes Unidos se restablecieran por encima de los 3,9 millones de barriles diarios, impulsando el flujo global por el canal a más de 10 millones de bpd.
Este superávit físico inmediato en las refinerías globales eclipsó por completo el congelamiento de las mesas de paz en Qatar debido a los actos fúnebres tras el fallecimiento del exlíder supremo de Irán, Alí Jamenei, así como los datos oficiales de inventarios de la EIA en EE. UU., cuyas reservas comerciales cayeron a mínimos de marzo de 2025 tras encadenar doce semanas consecutivas de drenajes de inventarios.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,95 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,333 % desde los 12,500 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 11,750 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 11,960 %.
- Los TES de 2036 registraron una tasa final de 11,487 %, frente al 11,678 % registrado anteriormente.
- Los TES de 2050 finalizaron en 11,627 %; la jornada anterior en 11,788 %.
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