Dólar en Colombia sigue cayendo y se acerca cada vez a niveles de $3.500; Brent sigue al alza

El dólar en Colombia registró una jornada volátil este 23 de abril y cerró a la baja en $3.559,90, tras haber abierto en $3.560.
De acuerdo con el índice dólar (DXY), la moneda se mantiene en niveles sólidos, cotizando cerca de los 98,64 puntos, rango que corresponde a máximos recientes.
Este comportamiento ha estado respaldado por una demanda sostenida de activos considerados refugio, en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y la falta de avances en distintos procesos diplomáticos.
Analistas coinciden en que el mercado cambiario internacional atraviesa una fase dominada por la fortaleza del dólar. Esta tendencia responde, en buena medida, a la preferencia de los inversionistas por instrumentos de menor riesgo, ante la persistencia de factores de incertidumbre a escala global.
Agregan que la combinación de conflictos sin resolver y señales mixtas en la economía internacional ha impulsado flujos de capital hacia activos denominados en dólares.
En este escenario, la política monetaria de Estados Unidos también ha jugado un papel determinante. Las presiones inflacionarias han llevado a los mercados a descartar, en gran parte, la posibilidad de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el corto plazo. Esta expectativa ha contribuido a fortalecer la moneda estadounidense, al mantener diferenciales de tasas atractivos frente a otras economías.
Brent vuelve a crecer ante extensión indefinida de alto al fuego de EE. UU. contra Irán
En el mercado de materias primas, el petróleo registró incrementos relevantes. El crudo Brent se ubica en US$105,4 por barril, con un alza del 3,4 %, mientras que el WTI se ubicó en US$96,34, lo que representa un incremento cercano al 4 %.
Uno de los factores que ha incidido en esta dinámica es la situación en Medio Oriente. Aunque la administración del presidente Donald Trump anunció una extensión indefinida del alto al fuego con Irán, los mercados han reaccionado con cautela.
La ausencia de negociaciones estructuradas que permitan una desescalada sostenida del conflicto mantiene la incertidumbre en niveles elevados.
A este panorama se suma la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, un punto clave para el transporte global de petróleo. Cualquier alteración en esta zona puede afectar de manera significativa la oferta energética mundial, lo que explica la sensibilidad de los precios ante los desarrollos geopolíticos en la región.
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