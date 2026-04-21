Dólar en Colombia sube a $3.579,47; importaciones al alza y consumo robusto en EE. UU. marcan la sesión

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una leve corrección al alza, cerrando en $3.579,47. La divisa subió $6,97 frente al dato de ayer ($3.572,50), en una jornada caracterizada por la baja volatilidad y flujos equilibrados.
La sesión inició en $3.572 y alcanzó un máximo de $3.587,70, para luego lateralizar en la zona media del rango intradía, con un mínimo reportado de $3.559.
Este movimiento local se vio influenciado por el fortalecimiento del dólar a nivel global, con el índice DXY subiendo a 98,39 puntos (+0,30 %) tras datos positivos de consumo en Estados Unidos.
JP Tactical Trading destaca que, pese al aumento en la demanda de divisas por importaciones, el mercado mantuvo una estructura de precios estable y respetó los soportes técnicos actuales.
Brent se acerca a los US$100 ante ultimátum de Trump
El mercado energético sigue operando bajo una alta sensibilidad diplomática, con precios al alza que actúan como contrapeso a la devaluación del peso:
El barril Brent escaló a US$98,00 (+2,64 %) y el WTI a US$89,51 (+2,39 %).
Irán enviará una delegación a Islamabad para retomar el diálogo, pero el tiempo se agota. El presidente Donald Trump advirtió que no extenderá el alto el fuego de dos semanas si no hay consenso antes de que finalice la semana, manteniendo firme el bloqueo sobre el Estrecho de Ormuz.
Noticias del día
Desde Norteamérica llegaron noticias que fortalecieron al dólar global: las ventas minoristas en EE. UU. crecieron un 1,7 % en marzo, su mayor ritmo en un año.
Lo llamativo para los analistas es que el gasto se mantuvo firme en una amplia gama de productos a pesar del encarecimiento de la gasolina. Este consumo robusto sugiere que la economía estadounidense sigue «caliente», lo que podría retrasar los esperados recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y mantener el atractivo del dólar frente a monedas emergentes.
El DANE reveló hoy que las importaciones colombianas crecieron un 7,8 % en febrero, alcanzando los US$5.741,4 millones CIF. Este dinamismo refleja una reactivación en la inversión productiva del país.
El sector de manufacturas creció un 13,2 %, impulsado principalmente por la compra de maquinaria y equipo de transporte (+28,6 %), lo que sugiere que las empresas están aprovechando los niveles actuales de la tasa de cambio para renovar bienes de capital, a pesar de la caída en las importaciones de combustibles y productos agropecuarios.
Finalmente, la deuda pública (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,02 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 13,518 % desde los 13,435 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,310 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,310 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,419 %; la jornada anterior en 13,310 %.
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