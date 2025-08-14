Dólar hoy en Colombia abre al alza y se acerca a $4.050

El dólar hoy en Colombia abrió con un precio de $4.040 que es superior a los $4.028,01 del cierre de ayer, de acuerdo con los registros de JP Tactical Trading.
La tasa de cambio comenzó mostrando una dinámica alcista, de hecho, ya registra un máximo de $4.048 que supera también la TRM del día ($4.020,64).
El informe diario de Acciones & Valores señala que el peso colombiano podría ceder parte de las ganancias recientes ante la moderación de las expectativas de recortes por parte de la Reserva Federal, lo que ha fortalecido al dólar estadounidense.
Así se ha cotizado el dólar en Colombia este mes:
En el mercado de materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, sube el 0,58 % y el barril se cotiza en US$66. Por su parte, el West Texas Intermediate, de EE. UU., gana un 0,18 % hasta US$62,75.
Además, el bitcoin alcanzó este jueves un nuevo máximo histórico y se cotizó a US$124.002,49, impulsado por las crecientes expectativas de una política monetaria más flexible de la Reserva Federal.
En Estado Unidos, el informe de precios al productor de julio mostró un aumento del 0,9 %, lo que ha revertido el optimismo generado por el aumento en las probabilidades de recortes de tasas por parte de la FED. El mercado esperaba una variación mensual del 0,2 %.
Por su parte, hoy el DANE de Colombia publicará las encuestas de industria manufacturera y comercio para junio.
El Banco de Occidente proyecta que la producción industrial se contraiga un 0,20 %. Por su parte, el Banco Itaú espera que esta aumente un 3,1 % anual, impulsada por alimentos y productos químicos, y que las ventas minoristas se incrementen un 14 % anual jalonadas por los vehículos.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia arrancó con una valorización del 0,20 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
