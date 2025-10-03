Dólar hoy en Colombia abrió lateral con expectativa de datos en EE. UU.

El dólar hoy en Colombia abrió con un precio de $3.890 que se ubica $3 por encima del cierre de ayer ($3.887), de acuerdo con los datos suministrados por JP Tactical Trading.
La firma destacó que la divisa volvía con facilidad a probar la zona de soporte en $3.880, aunque su lateralidad podría verse amenaza por declaraciones del presidente Gustavo Petro que generen señales de desestabilización política.
En los primeros minutos los registros mínimos y máximos continúan coincidiendo con el valor de apertura, que es inferior a la TRM del día, de $3.897,64.
Por su parte, el índice DXY del dólar completa 17 semanas de consolidación lateral. “Seguimos atentos al nivel de 98,7 puntos, que en caso de romperse podría detonar un flujo de compras agresivas de dólar a nivel mundial”, indicó JP Tactical Trading.
Así se ha negociado el dólar en Colombia esta semana:
Los precios del petróleo subieron este viernes, aunque seguían camino a registrar su mayor caída semanal desde finales de junio debido a las expectativas del mercado de que el grupo OPEC+ podría aumentar aún más la producción.
El barril de Brent, de referencia en Europa, sube el 0,47 % hasta los US$64,42; mientras que el de EE. UU., el West Texas Intermediate, avanza el 0,51 % hasta los US$60,79.
En Estados Unidos, hoy se publicarán cuatro datos económicos importantes para septiembre: las ganancias promedio por hora, el cambio en nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y el ISM de servicios PMI.
En Colombia, el Banco de la República divulgará al final del día las minutas de la Junta Directiva del 30 de septiembre, en la cual se decidió mantener la tasa de interés inalterada en el 9,25 %.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia arrancó con una valorización del 0,13 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
