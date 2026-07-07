Dólar opera con cautela y se mueve levemente al alza mientras el mercado espera nuevo dato de inflación en Colombia

El dólar en Colombia inicia la jornada en $3.362, mostrando un ligero repunte frente al cierre de $3.350 registrado el lunes.
La divisa se mueve hoy en un compás de espera, con el mercado concentrado en la publicación, por parte del DANE, del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de junio, un dato que será determinante para calibrar las expectativas de política monetaria en el país.
La atención de los inversionistas está puesta en la cifra de inflación que se revelará al cierre de la tarde. El consenso del mercado anticipa una variación mensual del 0,35 % y una anual que podría ubicarse cerca del 6,09 %.
Analistas de diversas firmas, como Corficolombiana y el Grupo Cibest, advierten que la presión en rubros como alimentos, servicios y regulados podría llevar la cifra anual incluso por encima del 6 %, marcando un punto crítico para el costo de vida de los hogares y la estrategia de control inflacionario del Banco de la República.
Mientras el índice DXY se mantiene sobre los 100,50 puntos en un equilibrio de fuerzas global, en Colombia el peso muestra una resistencia notable.
Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, destacó que, a pesar de la presión alcista regional, el mercado local ha encontrado un piso sólido en los $3.350, con un rango operativo que podría oscilar entre los $3.325 y $3.371 dependiendo del impacto del dato de inflación.
Por su parte, JP Tactical Trading observó flujos equilibrados en los primeros minutos de negociación, aunque advirtió que el volumen reducido sugiere una alta sensibilidad a cualquier noticia que sacuda la estabilidad de la jornada.
Petróleo: Tensiones y renovado impulso
Los precios del crudo registran una jornada de ganancias, con el Brent subiendo un 1,6 % hasta los US$73 por barril y el WTI avanzando un 1,5 % hasta los US$69,6.
Este repunte responde a nuevos reportes de ataques contra embarcaciones comerciales en las cercanías del Estrecho de Ormuz. Aunque los analistas señalan que la abundante oferta global y una demanda moderada actúan como freno a un rally descontrolado, la geopolítica vuelve a inyectar una prima de riesgo en el corredor energético más vigilado del mundo.
Entorno político local
El ambiente local también está marcado por el ruido político tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha reiterado sus dudas sobre la legitimidad de los comicios, aunque no ha revelado pruebas que soporten sus señalamientos al manejo electoral, y ha convocado movilizaciones para el 20 de julio.
Por su parte, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha hecho un llamado enfático a respetar la Constitución y la institucionalidad, tras suspender temporalmente el proceso de empalme como respuesta a la postura del ejecutivo actual.
—