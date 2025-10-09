¿Dónde jugar fútbol 5 barato en Bogotá?: Estos son los precios más bajos

El alquiler de canchas de fútbol 5 en Bogotá presenta una amplia gama de precios que reflejan la diversidad de la oferta deportiva en la capital. Los valores van desde $14.000 por hora en escenarios públicos administrados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) hasta más de $200.000 en clubes privados como Cafam, dependiendo de la franja horaria, la zona y los servicios incluidos.
Actualmente Bogotá cuenta con más de 180 canchas sintéticas públicas, a las que se suman decenas de complejos privados y clubes sociales. La capital colombiana se ha consolidado en la última década como una ciudad con gran infraestructura para el fútbol recreativo, lo que responde a la alta demanda de grupos de amigos, ligas empresariales y torneos aficionados.
Un punto clave es la diferencia horaria: mientras que en las mañanas y primeras horas de la tarde es posible conseguir alquileres desde $30.000 en complejos privados, en la noche las tarifas pueden triplicarse.
Así, organizar un partido en franja pico puede costar entre $100.000 y $180.000 por hora, un precio que obliga a muchos equipos a buscar alternativas en sectores periféricos o en escenarios del IDRD.
¿Cuánto cuesta jugar fútbol 5 en cada zona de Bogotá?
Norte de Bogotá
En el norte los precios oscilan entre $110.000 y $240.000 por hora.
- La 10 Indoor ofrece tarifas diurnas de $110.000 entre semana y que a la noche pueden aumentar hasta los $200.000. Los fines de semana se encuentran precios entre los $130.000 y los $185.000
- La Esférica, en la calle 156, dispone de canchas cubiertas con valores ajustados al horario.
- Cancha Ya, cuenta con varias sedes en la ciudad y combina canchas de fútbol 5 y 6 con precios que varían según el momento del día.
Occidente de Bogotá
El occidente concentra complejos con precios entre $40.000 y $130.000 por hora.
- Divergrama tiene canchas sintéticas con reserva en línea y con precios que varían entre los $55.000 y los $120.000.
- Metrogol y Estadio 57, ubicados cerca de la avenida 68, manejan tarifas de $70.000 a $140.000, con la noche como franja más costosa.
Sur de Bogotá
El sur ofrece la franja más amplia de precios: de $14.000 en escenarios públicos hasta $110.000 en privados.
- Las canchas del IDRD tienen tarifas oficiales que van de $14.000 a $83.000 por hora, y en varios casos se permite el uso gratuito en partidos recreativos sin árbitro.
- En complejos como Golaya, los precios son menores que en el norte, lo que facilita el acceso a ligas barriales y partidos comunitarios.
Oriente de Bogotá
Los valores típicos se ubican entre $30.000 y $120.000 por hora.
- Colsubsidio y Compensar manejan tarifas desde $40.000, con descuentos para afiliados.
- Los complejos municipales de la zona mantienen precios intermedios y suelen ser preferidos por equipos juveniles.
Centro y Chapinero–Teusaquillo
En el centro el rango es de $45.000 a $140.000 por hora.
- Spot 5 maneja tarifas desde $120.000 en horarios no pico hasta $260.000 en la noche.
- Campín 5 cobra $140.000 en la mañana y hasta $190.000 en la tarde y noche o fines de semana.
- Canchas Futboleros, en el Centro Comercial Los Héroes, ofrecen disponibilidad en franjas amplias y precios competitivos.
¿Cuáles son los factores que determinan el precio de una cancha en Bogotá?
- Horario: la mañana es más barata; la noche y los fines de semana elevan las tarifas hasta en un 200 %.
- Tipo de cancha: techadas, con iluminación LED, camerinos y grama de última generación cuestan más.
- Afiliación: clubes como Cafam, Colsubsidio y Compensar ofrecen tarifas diferenciadas para afiliados.
- Uso: para torneos o partidos con árbitro el precio es superior al de encuentros recreativos.
- Ubicación: el norte y centro tienen los valores más altos, mientras que el sur concentra las canchas económicas.
Cabe destacar que Bogotá se ha convertido en una de las pocas capitales de América Latina donde es posible jugar fútbol 5 en canchas sintéticas sin pagar. Gracias a la política del IDRD, los escenarios públicos pueden usarse de manera gratuita en la franja diurna para partidos recreativos, algo que no ocurre en ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires o Lima, donde el alquiler siempre tiene un costo.