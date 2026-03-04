Dos empresas deberán devolver $150.000 millones a usuarios de gas por orden del Gobierno

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, ordenó la devolución de más de $150.000 millones a los usuarios de gas por los cobros adicionales en transporte. Según lo manifestó la misma cartera energética, se ordenó esta devolución luego de determinar que hubo un aumento en la tasa de descuento del costo de capital, lo que incrementó el componente de transporte en las tarifas.
La cartera ministerial reveló que la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) señaló que la tasa de descuento de costo de capital pasó de 10,9 % a 11,8 %, lo que permitió a empresas que transportan gas, como la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), y Promigas, en la cual el Grupo Aval es accionista, incrementar los costos de transporte, los cuales se trasladaron a los usuarios.
Luego indicó que los distribuidores de gas interpusieron varios recursos de reposición solicitando que esta tasa se mantuviera en 10,9 %, mientras se aprobaban nuevos cargos en la tarifa, con la finalidad de que hubiese un impacto en la factura no solo para el sector residencial, sino también para el comercial.
“La decisión es clara: esos recursos deben devolverse y las tarifas deben reflejar condiciones justas y transparentes”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Destacado: SuperServicios pone el ojo sobre la compra y reventa del gas; dijo que no debe haber aumento injustificado en tarifas
La cartera también indicó que será la misma CREG la que definirá los cronogramas y los mecanismos bajo los cuales estas compañías hagan las devoluciones, agregando que el Gobierno Nacional continuará con la vigilancia en el sistema tarifario.
—