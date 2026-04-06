Economía colombiana habría crecido menos de lo esperado en el primer trimestre: NowCast Bancolombia

El dinamismo de la actividad productiva en Colombia habría mostrado señales de enfriamiento al inicio de 2026, alejándose de las proyecciones más optimistas de los analistas, según el NowCast del Grupo Cibest (Bancolombia).
Según el indicador construido a partir de información transaccional de la entidad financiera, la economía se expandió a un ritmo estimado del 2,1 % anual durante el primer trimestre del año. Este resultado daría cuenta de un menor dinamismo respecto al trimestre móvil terminado en febrero (2,2 %), de acuerdo con Bancolombia.
La proyección con corte a marzo también se ubica por debajo del consenso de analistas, que sitúa la expansión del primer trimestre en un 2,7 %, e incluso de la proyección inicial del equipo de investigaciones de Bancolombia, que era del 3,3 %.
No obstante, la entidad destaca que, al comparar este resultado con el cierre del cuarto trimestre de 2025, la pérdida de ritmo es de apenas 20 puntos básicos. El informe atribuye este comportamiento a diversas fuentes de incertidumbre que han empezado a pasar factura al aparato productivo.
El mapa de calor sectorial del Grupo Cibest muestra un panorama de desaceleración generalizada en la mayoría de los rubros, aunque con excepciones notables.
Los sectores que lograron acelerar su ritmo de crecimiento al cierre de marzo fueron administración pública (5,1 %), agricultura (3,7 %) y minería (0,8 %).
En contraste, se observó una pérdida de fuerza en actividades clave como el comercio (2 %), la industria (1 %), los servicios financieros (0,6 %) y el sector inmobiliario (1,9 %).
El balance más crítico se registró en la construcción, que cayó a terreno negativo con un -2,3 %, y en las comunicaciones (-0,4 %), sector que ya encadena cuatro meses consecutivos de contracción.
El balance de marzo: contracción mensual y debilidad anual
El comportamiento independiente de marzo de 2026 fue determinante para el balance trimestral, mostrando indicadores en terreno negativo en la medición intermensual.
En la serie original, el crecimiento anual del mes fue de apenas 1,6 %. Por su parte, la serie ajustada por efecto estacional exhibió una contracción del 1,3 % frente a febrero de 2026.
Al realizar la comparación de la serie ajustada frente a marzo de 2025, el crecimiento fue del 2 % anual, lo que representa una caída de 50 puntos básicos frente al registro del mes inmediatamente anterior.
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