Economía colombiana pierde tracción en el tercer trimestre de 2026: NowCast Bancolombia proyecta un PIB de 2,1 %

Durante el tercer trimestre de 2026, la actividad productiva en Colombia se habría expandido a un ritmo del 2,1 % anual según los cálculos de Bancolombia. De darse este resultado, la economía se estaría desacelerando 40 puntos básicos frente al segundo trimestre (2,5 %).
Y es que la tendencia de corto plazo del indicador NowCast sugiere que la economía ha perdido tracción en medio de presiones desde el frente fiscal, el sector externo y la postura restrictiva de la política monetaria.
El pronóstico de Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre de este año de Bancolombia es incluso inferior a la expectativa media de los analistas encuestados por LatinFocus (2,2 %), esto a pesar de que inicialmente la entidad le apostaba a un crecimiento del 2,7 %.
Cabe destacar que en el mismo periodo del año anterior (julio-octubre de 2025), la economía se expandió a un ritmo del 3,8 %.
De hecho, según el ejercicio, la tendencia de desaceleración predominó en la mayor parte de los sectores productivos.
Las caídas más notables se observaron en el comercio (1,8 %), los servicios públicos de energía (2,2 %), la administración pública (4,7 %) y la industria (2,1 %). Además, la minería (-2 %), la construcción (-1,8 %) y las comunicaciones (-0,5 %) se ubicaron en terreno negativo.
En contraste, el sector financiero (7,7 %) y la recreación (10 %) se consolidaron como las actividades de mayor dinamismo durante el periodo. Por su parte, la agricultura (3,1 %) y el sector inmobiliario (2 %) fueron los rubros que lograron mantener sus ritmos de crecimiento.
Economía vio una contracción en septiembre
En el análisis mensual, la serie ajustada por efecto estacional del índice NowCast evidenció una contracción de 0,6 % en septiembre frente al mes anterior, un retroceso mayor frente a la estimación registrada en agosto (-0,2 %).
Así mismo, al realizar la comparación frente a septiembre de 2025, se observa una desaceleración de 1,4 puntos porcentuales, al ubicarse en 1,8 %.
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