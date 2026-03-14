Economía colombiana podría quedarse sin gasolina antes de 2027: así van las proyecciones

El panorama económico para Colombia en 2026 se presenta como un escenario de opiniones encontradas.
Mientras BBVA Research mantiene una postura moderadamente optimista sobre la recuperación, Corficolombiana ha encendido las alarmas al revisar a la baja sus pronósticos de crecimiento, advirtiendo sobre el agotamiento de los motores tradicionales de la actividad nacional.
Para este año, las proyecciones de crecimiento muestran una división clara. BBVA Research decidió mantener su cifra de crecimiento en un 2,8 %. Juana Téllez, economista jefe de la entidad, explicó: “estamos dejando quieto el dato que teníamos hace unos meses”.
Esta visión se apoya en un ciclo de recuperación que, aunque pierde tracción, logra mantenerse cerca del nivel potencial de la economía.
Por el contrario, Corficolombiana realizó un ajuste a la baja, situando su pronóstico en 2,3 %, frente al 2,8 % proyectado anteriormente. César Pabón, director de Investigaciones Económicas, justificó esta decisión señalando que “el cierre del año pasado fue particularmente malo… se agotó los motores de consumo, los motores económicos”.
Según Pabón, el punto de quiebre se anticipó a diciembre de 2025, evidenciando un freno antes de lo previsto.
La mirada hacia el futuro sugiere que 2026 es solo el preámbulo de un ajuste mayor. BBVA prevé que para 2027 el crecimiento del PIB se desacelerará aún más, llegando al 1,8 %.
Para Téllez el ciclo de recuperación actual dará paso a un enfriamiento debido al endurecimiento monetario y la necesidad imperativa de un ajuste fiscal que el sector público ya no puede postergar.
Los motores que se apagan: Consumo y gasto público
La dinámica económica detallada por los expertos revela debilidades en los pilares que sostuvieron el crecimiento reciente.
BBVA estima que el consumo de los hogares crecerá un 3 % en 2026, una moderación frente al 3,6 % de 2025. Téllez advierte que el impulso de compras (como automóviles y tecnología) “se está acabando a mitad de año… tenemos una segunda parte del año del consumo más débil”, dijo.
Por su parte, el consumo público, que creció un 7,1 % en 2025, se desacelerará al 5,8 % en 2026, de acuerdo con la entidad. Téllez enfatizó que “al consumo público se le va a ir acabando la gasolina para ser motor de crecimiento… porque tenemos una restricción fiscal”.
Respecto a la inversión, Alejandro Reyes, economista principal de BBVA, la califica como «heterogénea», pues mientras la adquisición de maquinaria y equipo alcanzó máximos históricos, con un crecimiento del 9 % en 2025, la construcción sigue siendo un «lunar gigante» con cifras negativas en vivienda y obras no residenciales.
Para 2026, BBVA proyecta un crecimiento de la inversión fija de apenas 1,4 %.
Pabón añade que la formación bruta de capital está en “su punto más bajo de los últimos 50 años”.
En contraste, Pabón señala que mientras el gasto del gobierno ha sido un motor temporal, el crecimiento sin gasto público se ha estancado, evidenciando que la inversión privada no está tomando la posta necesaria para sostener la economía.
El economista deja ver una profunda preocupación por el comportamiento de la inversión e incluso califica la situación actual como un punto crítico en la historia reciente, dado que la formación bruta de capital está en “su nivel más bajo de los últimos 50 años”, pues llegó al 16 % en 2025.
El experto explica que cerca del 90 % de la formación de capital en Colombia depende de tres sectores: construcción, minería/energía e industria. Según su análisis, estos tres pilares presentan un desempeño negativo; la industria ha mostrado retrocesos desde diciembre de 2025, la vivienda está en mínimos históricos y el sector minero sufrió una contracción del 7 % el año pasado.
Pabón es categórico al afirmar que no cree que esta tendencia se invierta durante 2026. Argumenta que la inversión de gran calado requiere de una planeación que actualmente no se percibe, por lo que es difícil que se materialice un cambio de rumbo en el corto plazo para los sectores que generan los principales encadenamientos económicos.
Otros indicadores
Respecto al ingreso de los colombianos, las firmas coinciden en que este enfrenta retos por el ajuste del salario mínimo al 23 %, lo que genera preocupaciones sobre la calidad del empleo y la indexación de precios.
Reyes destaca que el empleo ha mostrado resiliencia y formalidad, pero admite que los altos costos laborales reducirán los márgenes empresariales.
Un dato revelador es el papel de las remesas, que se han consolidado como un salvavidas externo. Según Reyes, “ya las remesas son más importantes que el petróleo en este país”, llegando a ser 1,1 veces las exportaciones de crudo en 2025. Para 2026, se espera que estas lleguen a los US$ 13.000 millones, con un crecimiento del 3,5 %.
Además, ambas firmas coinciden en que la inflación cerrará 2026 en un 6,5 %, un repunte frente al 5,1% de 2025 provocado por el salario mínimo y choques climáticos.
Ante esta persistencia, se espera una respuesta restrictiva del Banco de la República. BBVA proyecta que la tasa de interés subirá al 12,25 % en 2026, mientras que Corficolombiana estima un cierre en 11,75 %, tras incrementos acumulados de 250 puntos básicos durante el año.