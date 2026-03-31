Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA por la importación de combustibles que se hicieron, hace unos años, a través de Reficar (la Refinería de Cartagena).
En respuestas enviadas a Valora Analitik, Ecopetrol explicó en qué avanza el litigio que podría dejarle una compleja situación financiera, en momentos en los que, además, hay una caída del orden del 40 % en las utilidades de la petrolera.
Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA a importaciones en Reficar, así como la práctica de medidas cautelares, que generarían embargo por valores cercanos a $2,2 billones.
Según la estatal petrolera, la decisión desembocaría en un perjuicio inmediato, cierto e irremediable, con impactos financieros, operativos, laborales, energéticos y macroeconómicos.
Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA a importaciones en Reficar: Los cinco principales efectos
- Paralización de las operaciones de la refinería en 7 a 11 días
- Amenaza real a la existencia de la Sociedad ante la cesación de pagos, insolvencia y eventual liquidación
- Pérdida de empleo de 4.600 trabajadores, tanto directos de Refinería de Cartagena como indirectos de sus aliados
- Desabastecimiento de combustibles y riesgo para la seguridad energética nacional
- Riesgo de crisis macroeconómica y fiscal al activarse las cláusulas de cross default en la deuda adquirida bajo la modalidad de project finance, respaldas parcialmente por Ecopetrol y garantías del Estado colombiano
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Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA a importaciones en Reficar y, como consecuencia, la ejecución inmediata de las medidas de cobro “constituye un riesgo cierto, inminente y grave para derechos fundamentales de Refinería de Cartagena, de sus trabajadores y para la estabilidad del país”.