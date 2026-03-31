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Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA a importaciones en Reficar: Refinería dejaría de operar en días

Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA a importaciones en Reficar, habría golpes al empleo y suministro de energía

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Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA a importaciones en Reficar
Refinería de Cartagena. Imagen: Refinería de Cartagena

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Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA por la importación de combustibles que se hicieron, hace unos años, a través de Reficar (la Refinería de Cartagena).

En respuestas enviadas a Valora Analitik, Ecopetrol explicó en qué avanza el litigio que podría dejarle una compleja situación financiera, en momentos en los que, además, hay una caída del orden del 40 % en las utilidades de la petrolera.  

Refinería de Cartagena. Imagen: Ecopetrol
Refinería de Cartagena. Imagen: Ecopetrol

Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA a importaciones en Reficar, así como la práctica de medidas cautelares, que generarían embargo por valores cercanos a $2,2 billones.

Según la estatal petrolera, la decisión desembocaría en un perjuicio inmediato, cierto e irremediable, con impactos financieros, operativos, laborales, energéticos y macroeconómicos.

Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA a importaciones en Reficar
Ecopetrol. Imagen: Valora Analitik

Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA a importaciones en Reficar: Los cinco principales efectos

  1. Paralización de las operaciones de la refinería en 7 a 11 días
  2. Amenaza real a la existencia de la Sociedad ante la cesación de pagos, insolvencia y eventual liquidación
  3. Pérdida de empleo de 4.600 trabajadores, tanto directos de Refinería de Cartagena como indirectos de sus aliados
  4. Desabastecimiento de combustibles y riesgo para la seguridad energética nacional
  5. Riesgo de crisis macroeconómica y fiscal al activarse las cláusulas de cross default en la deuda adquirida bajo la modalidad de project finance, respaldas parcialmente por Ecopetrol y garantías del Estado colombiano
Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA a importaciones en Reficar
Sede principal de Ecopetrol. Crédito: Facebook de Ecopetrol

Recomendado: DIAN negó haber iniciado un embargo a Reficar por deuda de IVA a combustibles

Ecopetrol alerta un billonario golpe si la DIAN ejecuta cobros del IVA a importaciones en Reficar y, como consecuencia, la ejecución inmediata de las medidas de cobro “constituye un riesgo cierto, inminente y grave para derechos fundamentales de Refinería de Cartagena, de sus trabajadores y para la estabilidad del país”.

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Tags: ecopetrol
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