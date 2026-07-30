Atención | Presidente de Ecopetrol anticipó resultados “extraordinarios” al cierre del primer semestre de 2026

Ricardo Roa, presidente saliente de Ecopetrol afirmó que los “resultados de la compañía al cierre del primer semestre van a ser extraordinarios en términos de Ebitda, ingresos y utilidad neta”.
Lo anterior fue dicho en una rueda de prensa en la que entregó el balance de su gestión, sin anticipar datos puntuales sobre los estados financieros que se entregarán el próximo 3 de agosto al mercado.
Parte de los números entregados por Roa en su gestión destacó US$1.670 millones en inversiones en la actividad exploratoria.
En el caso de producción, mencionó que se registraron las ratios de producción más altas: “Recibí con 729.000 barriles de petróleo equivalente al día y la entrego en 746.000 barriles de petróleo equivalente, y al primer trimestre fueron 723.000 barriles equivalentes diarios”.
Cifras generales del balance Roa en la presidencia de Ecopetrol
A manera de resumen, Roa Recordó las cifras del primer trimestre de 2026, en los que según mencionó “hay unos resultados que respaldan esta gestión”.
Por ejemplo, destacó la producción más alta de los últimos 10 años, con un promedio de 738.000 barriles de petróleo equivalente al día (kbped), un transporte de crudo y productos en niveles más altos de los últimos siete años, con un balance promedio: 1.114 kbped.
Otros de los resultados estuvieron enfocados en la tasa de éxito exploratoria trianual del 43 %, un índice de reposición de reservas de crido de 91 %.
Por el lado de los resultados financieros, destacó un Ebitda que creció 15 % en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, así como una utilidad neta que creció 26 % en los primeros tres meses del año.
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