Gobierno Petro proyecta que el Presupuesto de 2027 le permita a Colombia cumplir la Regla Fiscal en 2028

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, con un monto total de $575,6 billones.
Esta cifra muestra un crecimiento del 5,2 % frente al presupuesto de 2026 ($546,9 billones). Además, equivale al 27 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa que se ajustó a la baja respecto a la del año anterior en relación con el tamaño de la economía (28,8 %).
Aunque el presupuesto está desfinanciado por $30,2 billones, de acuerdo con los cálculos del MinHacienda, el monto del próximo año está alineado con la política económica de largo plazo del país y con la senda de consolidación fiscal que tiene como objetivo primordial el retorno pleno al cumplimiento de la Regla Fiscal a partir de 2028.
De hecho, el proyecto de ley deja en evidencia que las proyecciones macroeconómicas y fiscales bajo las cuales se estimó son consistentes con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026.
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Ingresos y el desafío de la reforma estructural
Para financiar los $575,6 billones del presupuesto del próximo año, el Gobierno estima ingresos equivalentes al 25,5 % del PIB. Además, incorpora $30,2 billones (1,4 % del PIB) en ingresos contingentes, cuya obtención depende de la aprobación de una reforma tributaria estructural por parte del Congreso.
Solo los ingresos tributarios gestionados por la DIAN se calculan en $308,9 billones (14,4 % del PIB), cifra que incluyó una revisión a la baja del recaudo inercial tras excluir ingresos extraordinarios de vigencias anteriores. Además, se contemplan recursos de capital por $181,1 billones, incluyendo desembolsos de crédito interno y externo.
Por su parte, el gasto total, excluyendo el servicio de la deuda, se estima en $454,3 billones (21,3 % del PIB). En su estructura se mantiene una fuerte inflexibilidad, pues los gastos de funcionamiento ascienden a $367,7 billones, la mayor parte para rubros como el Sistema General de Participaciones (SGP), pensiones y salud.
En contraste, la inversión pública programada es de $90 billones (4,2 % del PIB), lo que significa que verá una reducción frente al 4,4 % del PIB en 2026, explicada por la necesidad de avanzar en la reducción del déficit primario.
Finalmente, el servicio de la deuda pública se llevará $118 billones (5,5 % del PIB), destinados tanto a amortizaciones como a intereses en moneda local y extranjera. Esta cifra sería superior a los $100,4 billones (5,3 % del PIB) del presupuesto de 2026.
Hacia la sostenibilidad de la deuda
Uno de los pilares del presupuesto de 2027 es la gestión de los pasivos estatales. El Ministerio de Hacienda proyecta que la deuda neta del Gobierno se mantenga estable en el 58,9 % del PIB.
Por otro lado, el objetivo es reducir gradualmente el déficit fiscal total al 4,5 % del PIB (frente al 5,3 % de 2026) y el déficit primario (que no incluye pago de intereses) al 0,5 % del PIB.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, subrayó que este presupuesto busca avanzar hacia un desarrollo incluyente y sostenible, pero enfatizó que la reducción estructural del déficit fiscal depende de reformas de gran calado que eleven la eficiencia del gasto y fortalezcan los ingresos permanentes.
El proyecto de presupuesto se fundamenta en un escenario de estabilidad macroeconómica. Se estima un crecimiento económico (PIB real) del 2,2 %, acompañado de un proceso de desinflación que llevaría el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al 4,4 %.
En cuanto al sector externo, se proyecta un déficit en cuenta corriente del 2 % del PIB, una mejora frente al 2,2 % estimado para 2026. Este ajuste se sustenta en una moderación importante de las importaciones, que alcanzarían los US$ 72.257 millones (un crecimiento anual de apenas 0,1 %), y una dinámica favorable de las exportaciones no tradicionales y de servicios, que compensarían la reducción en las ventas externas minero-energéticas por la corrección de precios internacionales.
Además, el Gobierno prevé una devaluación promedio del 2,7 %, situando la tasa de cambio en un promedio de $3.859 por dólar.
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