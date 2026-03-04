Ecopetrol cierra proceso de comercialización del gas que importará por Puerto Bahía; será distribuido a 13 empresas

Ecopetrol indicó que cerró de manera exitosa el proceso de comercialización del gas que se importará a través de Puerto Bahía (Cartagena). La estatal energética avanzó con este proyecto de regasificación junto con la empresa Frontera Energy. Adicionalmente, dijo que el gas entraría a partir de diciembre de 2026.
Según lo reveló, este proceso de comercialización inició en febrero de 2026, pero superó las expectativas, ya que 44 empresas manifestaron su interés y la posibilidad de comercializaciones de hasta 370 Giga pies cúbicos de gas al día en un período de siete años. Estos volúmenes serían distribuidos entre 13 empresas del sector, además de comercializadores y generadores térmicos, estimando que 63 % del gas contratado se destinará a satisfacer la demanda del interior de Colombia.
Ricardo Roa, presidente de la empresa, manifestó que el resultado confirma la confianza que hay en los proyectos de abastecimiento que lidera la compañía.
Ecopetrol adicionó que esta infraestructura portuaria le permitirá reducir tiempos de entrada en operaciones y optimizar inversiones, señalando que el punto de Puerto Bahía era la opción técnica más eficiente, con la finalidad de habilitar nuevos puntos para importar el energético y cuya operación sea posible en 2026.
Finalmente, concluyó que dicha operación, pese a significar una mayor representatividad del gas importado en Colombia, es conveniente para garantizar el abastecimiento en un lapso en el que hace falta la producción de gas en Colombia debido a los campos en declive.
