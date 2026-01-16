Ecopetrol habría cerrado 2025 con una caída de 40 % en utilidades; Colombia perdería $2,3 billones en dividendos

Las utilidades de Ecopetrol, en 2025 habrían caído hasta 40 % frente a las registradas en 2024; esto significaría pasar de $14,9 billones a cerca de $8,9 billones. Si este pronóstico se cumple, Colombia perdería 30 % de los dividendos de su estatal energética. Lo anterior se debe a que el Gobierno colombiano recibiría dividendos por cerca de $5,5 billones en 2025, frente a $7,8 billones reportados a la Nación en 2024, es decir, $2,3 billones menos.
Lo anterior se haría realidad por la caída en los precios del petróleo Brent. El académico y experto del sector energético, Sergio Cabrales, reveló que el precio promedio del Brent fue de US$63 por barril en el último trimestre de 2025, frente a US$74, US$66 y US$68 por barril en los trimestres anteriores del mismo año.
El analista señaló que la revaluación del peso colombiano es otra de las variables a considerar en el desempeño de las utilidades, puesto que la Tasa Representativa del Mercado (TRM), en promedio, fue de $3.813 por dólar en el último trimestre de 2025, frente a $4.180, $4.190 y $4.005 en los trimestres anteriores.
Esto se explica porque, cuando el dólar está alto, la compañía, liderada por Ricardo Roa, recibe más pesos por cada barril que vende en el mercado internacional, lo que mejora tanto los ingresos como las utilidades. Pero si hay un peso revaluado frente al dólar, los ingresos de la empresa disminuyen, aunque venda la misma cantidad de crudo, lo que termina generando una caída en sus ganancias, ya que los dólares que ingresan del exterior se convierten en menos pesos que en un escenario de devaluación.
“Con base en estos dos factores, la utilidad neta de Ecopetrol en el cuarto trimestre de 2025 podría situarse en $1,4 billones o menos, lo que llevaría la utilidad anual a cerca de $8,9 billones, frente a $14,9 billones en 2024, lo que implicaría una caída interanual cercana a 40 %”, expresó Cabrales.
¿Por qué están bajando los precios del crudo?
Otros expertos del mercado, como Felipe Bernal, miembro del Centro Global de Energía de la Universidad de Columbia, explicaron que existen presiones a la baja por la sobreoferta en el sector. Esto obedece a las expectativas de una mayor capacidad de producción en Venezuela y Rusia.
“Con estos márgenes, hay una mayor rivalidad en el mercado, menores incentivos para la inversión y una afectación a los presupuestos nacionales cuando las compañías petroleras son estatales, como es el caso de Ecopetrol”, afirmó Bernal.
Por ello, debe mencionarse que los precios del crudo y su comportamiento volátil influyen directamente en las finanzas públicas de Colombia. Análisis previos del mismo Cabrales indicaron que, por cada dólar que cae el precio del Brent durante un año, el país puede dejar de percibir hasta $400.000 millones en ese mismo periodo.
Frente a posibles presiones al alza en el precio del crudo, Bernal indicó que este escenario podría materializarse si EE. UU. interviene en Irán, lo que generaría efectos colaterales a nivel regional, como una disminución en el flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz.
¿Qué se prevé con el dólar?
Bernal también dijo que, en Colombia, el dólar podría mantenerse en niveles bajos debido a las recientes emisiones de deuda y a las expectativas de recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU.
¿Qué le depara a Ecopetrol con este panorama?
Para los analistas, será necesario implementar medidas de eficiencia y recortes en la estructura de costos, sin afectar la generación de valor. Según explicó Bernal, esto será indispensable para cumplir las expectativas de los inversionistas, los accionistas y los demás grupos de interés.
