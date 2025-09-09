Egan Bernal gana Etapa 16 de la Vuelta 2025 y se embolsa 11.000 euros: Victoria 39 para Colombia en la competencia ibérica

Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 y se embolsó 11.000 euros, el monto establecido para el vencedor de una fracción. Esta victoria representa la primera etapa que gana en esta edición y su primer triunfo histórico en la Vuelta. Hasta hoy, Bernal ha había estado muy cerca, pero no se había adjudicado ninguna etapa de la Vuelta a España en sus participaciones.
Con su triunfo en la etapa 16 de la Vuelta 2025, Colombia alcanza la victoria número 39 en etapas de esta carrera. El primer colombiano en ganar una etapa de la Vuelta fue Antonio “Tomate” Agudelo, el 30 de abril de 1985, en la etapa 7 entre Cangas de Onís y Alto Campoo.
El colombiano más reciente antes de Bernal que ganó una etapa fue Rigoberto Urán, quien se impuso en 2022 en la etapa que terminó en el Monasterio de Tentudía.
Esta victoria de Bernal no solo aporta al medallero nacional, sino que también suma 11.000 euros para su palmarés económico personal. En total, el premio diario para un ganador de etapa asciende a ese monto dentro de un reparto global de 606.060 euros por las 21 etapas. La cifra cobra relevancia ante el enfoque económico del ciclismo profesional, donde cada etapa vale y cada euro cuenta.
Otro triunfo para la carrera de Egan
Con este triunfo, el pedalista colombiano se ubica en el puesto 12 de la general. Cabe recordar que Egan Bernal alcanzó la cima del Tour de Francia en 2019, convirtiéndose en el primer latinoamericano y el ganador más joven desde 1909. En 2021, sumó su segundo gran triunfo al coronarse en el Giro de Italia, incluyendo además dos victorias de etapa en esa edición.
Antes de esos hitos, Bernal acumuló múltiples victorias en carreras por etapas y vueltas menores: en 2016 ganó el Tour de Bihor y una etapa; en 2017 se impuso en etapas del Tour de Sibiu, Saboya y Tour del Porvenir; y en 2018 logró triunfos en contrarreloj nacionales, la Colombia Oro y Paz, el Tour de California (incluidas dos etapas), y el Tour de Romandía.
Al cierre de su palmarés profesional, sumaba al menos 19 victorias totales (incluyendo generales, etapas y clásicas) lo que lo posicionaba entre los colombianos más ganadores, superado solo por Nairo Quintana (47), Fernando Gaviria (46) y Lucho Herrera (32).
El ganador de la clasificación general de la Vuelta a España 2025 recibirá 150.000 euros, cifra que puede elevarse hasta 337.285 euros si se incluyen bonificaciones adicionales. El segundo y tercer clasificado percibirán respectivamente 59.985 euros y 30.000 euros.
En cuanto a los premios por etapa, el vencedor de cada jornada se embolsa 11.000 euros, mientras que el segundo y el tercero ganan 5.500 euros y 2.700 euros, respectivamente. Con este esquema, se reparte un total diario de 28.860 euros solo por resultados de etapa, y la bolsa total de premios en toda la ronda asciende a 1,1 millones de euros.