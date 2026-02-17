Ejecución del presupuesto del Gobierno Petro arrancó 2026 por debajo de lo registrado en 2025; inversión mejoró

En enero de 2026, el Gobierno colombiano comprometió el 16,9 % del presupuesto ($92,3 billones) con que cuenta este año y obligó el 4,7 % ($25,5 billones) de un total de $546,9 billones en apropiación para esta vigencia, según el informe del Ministerio de Hacienda.
En el caso de los recursos destinados a funcionamiento ($358,1 billones que equivalen al 66 %), las obligaciones de pago llegaron a $16,2 billones, es decir 4,5 % del total. Esta participación resultó 0,7 puntos porcentuales (pp) inferior a su promedio histórico 2000-2025 (5,2%).
En transferencias, que es el rubro de funcionamiento más representativo, se obligaron $12 billones, mientras que los gastos de personal sumaron $3,7 billones.
Además, el MinHacienda destacó que la adquisición de bienes y servicios se ejecutó de forma consistente con la austeridad del gasto y llegó a $371.000 millones.
Respecto a la inversión, llama la atención que se comprometieron $29,9 billones, superando los $17,6 billones del año pasado, y se obligaron $1,1 billones, también por encima de los $383.000 millones de 2025.
“El incremento en la ejecución de la inversión, medido a través de las obligaciones, evidencia el esfuerzo del Gobierno por materializar la entrega efectiva de bienes y servicios a la ciudadanía mediante el giro oportuno de los recursos”, dijo la entidad.
Por otra parte, el año pasado quedó un rezago de $48,9 billones (3,4 % del PIB) en cuentas por pagar. De ese valor se obligó el 46,3 %, lo que significa que el Estado recibió bienes y servicios por $22,6 billones, de los cuales pagó $9,6 billones.
Del total obligado, $10,5 billones fueron para inversión, $11,6 billones para funcionamiento y $547.000 millones para servicio a la deuda.
Ejecución sin deuda superó la del año pasado
El informe del MinHacienda destaca que, en enero de 2026, el Gobierno adquirió compromisos contractuales por $83,9 billones sin deuda (29,2 %), una cifra que supera por $19 billones los $64,9 billones de enero de 2025.
De ese valor se recibieron bienes y servicios por $17,3 billones (obligaciones), esto es 3,9 % del gasto sin deuda autorizado para todo el año, el mismo dato que se reportó 12 meses atrás. Sin embargo, el promedio entre 2000 y 2025 fue del 4,3 %.
Mientras las obligaciones en inversión superaron las del primer mes el año pasado (0,5 % en 2025 vs 1,2 % en 2026), en funcionamiento (4,7 % en 2025 vs 4,5 % en 2026),
Finalmente, los pagos ascendieron a $17,1 billones, cifra que equivale al 3,8 % de la apropiación, excluyendo deuda.
Este año, al servicio de la deuda se destinaron $100,4 billones en el presupuesto (18 % del total), de los cuales se pagaron $8,2 billones, esto es 8,2% del total apropiado por este concepto para todo 2026.
