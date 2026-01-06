El Abierto de Australia 2026 entregará la mayor bolsa de premios de su historia: ¿Cuánto aumentó?

El Abierto de Australia 2026 estableció un nuevo récord en su historia con una bolsa de premios de US$111,5 millones, una cifra 16 % superior a los US$96,5 millones del 2025. De esta manera, se convierte en el mayor monto entregado por el torneo desde su creación y consolida al certamen como uno de los más fuertes del calendario profesional.
Según Tennis Australia, el incremento responde al crecimiento en ingresos por venta de boletas, acuerdos comerciales y derechos televisivos, lo que permitió ampliar el premio económico y fortalecer el apoyo a los jugadores.
Los campeones individuales recibirán US$4,15 millones, lo que representa un aumento del 19 % frente a la edición anterior. El subcampeón obtendrá US$2,15 millones, y el incremento de premios se aplicará a todas las rondas, tanto en individuales como en dobles, con aumentos mínimos del 10 %. Las rondas clasificatorias también tendrán un crecimiento del 16 %, permitiendo que incluso los jugadores que no alcancen el cuadro principal reciban mayores compensaciones.
El Abierto de Australia no solo aumenta sus premios
Además de los premios directos, el torneo incrementó en un 67 % la asistencia de viaje para los jugadores y reforzó los programas de bienestar, con el objetivo de reducir los costos de competencia y apoyar a deportistas de todos los niveles.
Estas medidas surgen en un contexto de conversaciones entre asociaciones de jugadores y organizadores sobre condiciones económicas en el circuito profesional, donde el Abierto de Australia busca posicionarse como un referente en apoyo estructural a los atletas.
La edición de 2026 se disputará en Melbourne desde el 12 de enero y hasta el 1 de febrero, y llega como la primera gran cita de la temporada del circuito ATP y WTA. Aunque el torneo sigue por detrás del US Open en total de premios, supera eventos como Wimbledon y consolida su poder económico dentro del calendario mundial.
¿Cómo quedan los premios por ronda en Australia 2026?
Premios del cuadro principal en individuales:
- Campeón: US$4.150.000
- Subcampeón: US$2.150.000
- Semifinalistas: US$1.250.000
- Cuartos de final: US$750.000
- Cuarta ronda: US$480.000
- Tercera ronda: US$327.750
- Segunda ronda: US$225.000
- Primera ronda: US$150.000
En la fase clasificatoria:
- Q3: US$83.500
- Q2: US$57.000
- Q1: US$40.500
Estos montos reflejan aumentos entre el 13 % y 16 % frente a la edición anterior. La organización explicó que el objetivo es fortalecer la sostenibilidad económica de la carrera profesional, especialmente para jugadores que no pertenecen a la élite del ranking.
Figuras confirmadas para el Abierto de Australia 2026
En el cuadro femenino están confirmadas Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Naomi Osaka, Elena Rybakina, Madison Keys, Karolina Pliskova y Sofia Kenin, entre otras figuras de alto ranking. Tennis Australia también confirmó la presencia de Venus Williams, quien participará gracias a una invitación especial y será una de las jugadoras de mayor edad en competir en el torneo.
En la rama masculina aparecen inscritos Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic junto a otras figuras del top mundial que buscarán iniciar el año con título y grandes ingresos.
Con cifras récord, estructura económica fortalecida y un cuadro lleno de estrellas, el Abierto de Australia 2026 se perfila como una edición clave tanto en impacto deportivo como financiero para el tenis mundial.