El Campín, entre el fútbol y los conciertos: ¿Cuál es la verdadera inversión que exige su grama?

La grama del estadio Nemesio Camacho El Campín ha tenido problemas recurrentes de deterioro por lluvias, conciertos y uso intensivo, lo que ha generado quejas por parte de los protagonistas del fútbol capitalino y aumente la polémica sobre el mantenimiento y las inversiones necesarias para garantizar condiciones óptimas de juego.
Estas fallas se dieron a conocer nuevamente tras el empate 2-2 entre Santa Fe y Deportivo Pereira, donde futbolistas señalaron dificultades en el terreno de juego. En redes sociales el tema se ha convertido en tendencia, especialmente ante la presencia de eventos no deportivos programados en el estadio.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha desarrollado mantenimiento continuo; además del trabajo anual, existen protocolos que exigen inversiones de aproximadamente $50 millones por cada concierto para proteger la grama y el drenaje. El IDRD también destina unos $150 millones al año en mantenimiento y recuperación del césped, con el objetivo de recuperarlo en torno a 30 días tras los daños observados.
La situación actual de la gramilla forma parte de una discusión más amplia sobre si el estadio, como principal escenario deportivo de la capital colombiana, requiere transformaciones profundas que aporten soluciones estructurales a problemas climáticos y de uso intensivo. La Asociación Público Privada Sencia, concesionaria a cargo de la operación, el mantenimiento y la futura transformación del estadio, ha señalado que se trabaja en procesos que permitan garantizar un terreno más resistente y duradero.
Además de los costos repetidos de mantenimiento, la ciudad afronta un proceso de renovación total de El Campín bajo una visión de infraestructura deportiva y cultural. El proyecto incluye la construcción de un nuevo estadio con capacidad para 50.000 espectadores, que será parte de un Complejo Cultural y Deportivo con inversión privada y pública de más de $2,4 billones, y tendrá múltiples usos más allá del fútbol tradicional.
Inversión en gramilla actual y modernización del nuevo estadio El Campín en Bogotá
El enfoque inmediato de mantenimiento de la grama en El Campín está orientado a corregir problemas de drenaje y compactación, así como a integrar tecnologías que permitan una recuperación más rápida tras eventos que dañan el césped. El IDRD ha reemplazado la malla subterránea que impedía el filtrado adecuado de agua con materiales modernos, lo que acelera el drenaje. Previo a este cambio, el agua demoraba hasta 25 minutos en filtrarse, mientras que en un campo óptimo debería tardar unos cinco.
Sencia ha introducido maquinaria y procesos de “hibridación” del césped, que combinan pasto natural con tecnología que refuerza la superficie y permite un mayor rendimiento y resistencia al uso intensivo. Esta técnica, similar a la empleada en varios estadios de primer nivel a nivel mundial, prepara al césped para soportar la creciente agenda de partidos y eventos en Bogotá.
La hibridación forma parte de un proceso que, según especialistas, permitirá transformar la gramilla de El Campín en una superficie que resiste mejor la lluvia, el tráfico de jugadores y las estructuras pesadas de conciertos, sin que ello implique cambiar totalmente la grama natural, sino reforzarla con componentes sintéticos de última generación.
La inversión en esta obra no solo responde a críticas por el estado actual del césped, sino que anticipa las necesidades de un estadio moderno que albergue fútbol, conciertos y espectáculos sin que el uso de uno afecte el desempeño del terreno de juego.