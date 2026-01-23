El contrato de LeBron James que pone contra las cuerdas a los Lakers

Los rumores sobre el futuro de LeBron James en la NBA se intensifican cuando faltan menos de seis meses para que su contrato con Los Angeles Lakers concluya en junio de 2026. El cuatro veces MVP decidió ejercer su opción de jugador para la temporada 2025/26, lo que le garantiza US$52,6 millones de salario este año, según reportes de la prensa estadounidense. Con esto, LeBron completará ocho temporadas en la franquicia angelina.
A sus 41 años, James se mantiene como uno de los jugadores más productivos de la liga. La temporada 2025/26 marca su año número 23 en la NBA, una cifra inédita para un jugador de perímetro. Durante la actual campaña ha promediado más de 22 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, números que lo mantienen como pieza central dentro y fuera de la cancha.
El contrato, sin embargo, dejó de ser solo un tema deportivo. En los últimos días, medios como ESPN, The Athletic y CBS Sports revelaron una tensión directa entre LeBron James y Jeanie Buss, figura clave de la propiedad de los Lakers. Las diferencias estarían relacionadas con el peso de James en decisiones deportivas, el rumbo del proyecto y la falta de resultados competitivos sostenidos tras el título de 2020.
La situación tomó fuerza pública cuando analistas y exjugadores señalaron que la relación entre la estrella y la directiva se encuentra en uno de sus puntos más fríos desde la llegada de LeBron a Los Ángeles en 2018. James, consultado por la prensa, evitó confrontaciones, pero reconoció que su paso por los Lakers ha tenido “momentos positivos y otros complejos”, dejando abierta cualquier lectura sobre su continuidad.
LeBron James y los Lakers: Tensión con Jeanie Buss en medio de negociaciones contractuales
El momento no es menor. Por primera vez desde 2004, LeBron James no fue elegido titular del Juego de Estrellas, rompiendo una racha de 21 apariciones consecutivas en el quinteto inicial del All-Star Game, según datos oficiales de la NBA. El hecho fue interpretado como un síntoma del cambio generacional que atraviesa la liga, pero también como una señal de desgaste mediático.
Desde el punto de vista financiero, su contrato representa uno de los mayores compromisos salariales de la NBA. Los US$52,6 millones lo ubican entre los tres jugadores mejor pagos de la liga. Para los Lakers, cualquier decisión sobre LeBron afecta directamente el tope salarial, la planificación deportiva y el valor comercial de la franquicia.
Una curiosidad poco mencionada: cada vez que se instala la posibilidad de retiro o salida de LeBron, el mercado reacciona de inmediato. En 2025, tras una publicación en redes sociales del propio jugador, el precio promedio de las entradas de los Lakers se multiplicó por más de siete, pasando de cerca de US$80 a picos superiores a US$580 en partidos clave.
Futuro de LeBron: Retiro, renovación con Lakers o un posible traspaso en la NBA
Con la agencia libre de 2026 en el horizonte, el futuro de LeBron se ha convertido en la gran novela del mercado NBA. Los escenarios son claros: renovar con los Lakers, anunciar su retiro o firmar con otra franquicia en busca de un último desafío competitivo.
Dentro de la liga se menciona, de forma recurrente, la opción de Golden State Warriors, un equipo que ha sido vinculado históricamente a James por su relación con Stephen Curry y por su capacidad de competir año tras año. Aunque no hay negociaciones formales, el solo rumor ha generado debate.
La comparación histórica es inevitable. Kareem Abdul-Jabbar jugó 20 temporadas en la NBA y cerró su carrera a los 42 años, con seis títulos y dos etapas marcadas en Milwaukee y Los Ángeles. LeBron podría seguir un camino similar o elegir un cierre distinto con otra camiseta.
Lo cierto es que cualquier decisión de James tendrá impacto deportivo, económico y mediático en toda la NBA. Su contrato, la tensión con la directiva de los Lakers y la posibilidad de retiro o cambio de equipo convierten la temporada 2025/26 en una de las más determinantes para la historia reciente del baloncesto profesional.