El deporte aporta al PIB de Colombia casi lo mismo que los servicios públicos

El deporte en Colombia alcanzó una participación del 1,15 % en el valor agregado bruto (VAB) nacional en 2024, según los resultados preliminares de la Cuenta Satélite del Deporte presentados por el DANE.
Se trata del nivel más alto de la serie entre 2018 y 2024 y confirma que las actividades económicas vinculadas al deporte consolidan un espacio estable dentro de la economía del país.
El valor agregado bruto (VAB) muestra cuánto aporta un sector a la economía nacional después de descontar los insumos que usa. Es la mejor medida para saber cuánto pesa realmente un sector en el país.
Entre 2018 y 2024, el deporte representó en promedio el 1,03 % del VAB nacional, una proporción similar a sectores como distribución de agua, tratamiento de residuos, gestión de desechos o almacenamiento y actividades complementarias al transporte, de acuerdo con el DANE.
En términos de producción, el sector pasó de $18,6 billones en 2018 a $32,8 billones en 2024, un incremento acumulado del 76,3 %.
El valor agregado del deporte también mostró un crecimiento significativo. En 2024, el sector generó $17,8 billones, un aumento del 12,4 % frente a 2023. Los servicios deportivos concentraron la mayor parte de este resultado, seguidos por la manufactura, el comercio y la construcción.
Esta medición, presentada oficialmente por el DANE y el Ministerio del Deporte, se desarrolla bajo estándares internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales y se convierte en el primer instrumento oficial para dimensionar la economía del deporte en el país.
La ministra del Deporte, Patricia Duque, afirmó que esta cuenta satélite permitirá tomar decisiones presupuestales con datos reales y fortalecer la política pública del sector.
Los resultados de la Cuenta Satélite del Deporte muestran comportamientos diferenciados por tipo de actividad económica. En 2024, los servicios fueron el principal motor del sector.
Producción, consumo intermedio y valor agregado por actividades (2024 preliminar):
- Servicios deportivos
- Producción: $18,8 billones
- Consumo intermedio: $7,8 billones
- Valor agregado bruto: $11 billones
- Variación del VAB frente a 2023: +20 %
- Participación dentro del VAB del deporte: 61,7 %
- Industria manufacturera vinculada al deporte
- Producción: $8,3 billones
- Consumo intermedio: $4,6 billones
- Valor agregado bruto: $3,7 billones
- Crecimiento del VAB: +5,3 %
- Participación: 20,8 %
- Comercio de artículos deportivos
- Producción: $4,6 billones
- Variación anual: +0,6 %
- Valor agregado bruto: $2,7 billones
- Participación: 15,3 %
- Construcción e infraestructura deportiva
- Producción: $1,1 billones
- Variación anual: –12,5 %
- Valor agregado bruto: $0,4 billones
- Participación: 2,2 %
El comportamiento de la construcción contrasta con el resto del sector, ya que fue la única actividad con una contracción en 2024. El DANE reportó que esta caída corresponde a una disminución en obras civiles y edificaciones deportivas, reflejada también en el consumo intermedio del sector.
Participación estable y comparable con sectores esenciales de servicios públicos
Durante el periodo 2018–2024, la participación del deporte dentro del VAB nacional se ha mantenido estable alrededor del 1 %. En 2020, debido al impacto de la pandemia, esta participación descendió a 0,87 %, pero retomó su dinámica desde 2021 hasta llegar al máximo histórico de 1,15 % en 2024.
El DANE destacó que el comportamiento del deporte es comparable con sectores que históricamente han tenido participación similar dentro del VAB, como:
- Distribución de agua
- Tratamiento de aguas residuales
- Gestión de desechos
- Saneamiento ambiental
- Almacenamiento y actividades complementarias al transporte
Este paralelo permite ubicar la economía del deporte a la altura de actividades que están integradas de manera estructural en el funcionamiento productivo del país.
Evolución de la participación del deporte en el VAB nacional:
- 2018: 1,02 %
- 2019: 1,01 %
- 2020: 0,87 %
- 2021: 1,01 %
- 2022: 1,07 %
- 2023p: 1,11 %
- 2024pr: 1,15 %
Una medición inédita para la economía del deporte en Colombia
La Cuenta Satélite del Deporte es una herramienta creada bajo la Ley 2335 de 2023 y la Ley 2294 de 2023. Su objetivo es calcular el valor agregado bruto generado por las actividades vinculadas al deporte y determinar su participación dentro de la economía.
El DANE estructuró esta medición con base en fuentes como:
- Encuesta Anual de Servicios
- Encuesta Anual Manufacturera
- Encuesta Anual de Comercio
- Encuestas mensuales sectoriales
- Indicador de Producción de Obras Civiles
- Censo de Edificaciones
- Registros administrativos del sector
Una curiosidad relevante es que Colombia se convierte en uno de los pocos países de la región con una Cuenta Satélite del Deporte oficial, siguiendo ejemplos como España o Reino Unido, donde estas mediciones permiten evaluar el impacto del deporte en turismo, empleo, servicios y manufactura.