El dólar en Colombia abre a la baja mientras el mercado asimila el fuerte incremento del salario mínimo

La divisa estadounidense inició la jornada de este martes con una tendencia a la baja en el mercado local. El dólar abrió en $3.730, lo que representa un descenso frente al precio de cierre del día de ayer, que se situó en $3.754,77.
Este comportamiento se alinea con la tendencia anual de la moneda, que se encamina a cerrar su año más débil desde 2017, mientras que en el plano interno los analistas evalúan las repercusiones del incremento salarial decretado para 2026.
Analistas de JP Tactical Trading señalan que el dólar sigue muy estable a nivel mundial como lo muestra el índice DXY, que se mantiene sobre los 98 puntos, cerca de su nivel más bajo desde principios de octubre.
Por otro lado, desde Acciones & Valores destacan que en lo que va del año, el dólar ha caído un 9,6 %, su caída más pronunciada desde 2017. La debilidad del dólar refleja una combinación de factores, incluidas las expectativas de recortes de tasas de la FED, la reducción de los diferenciales de tasas de interés con otras monedas principales, las caóticas políticas arancelarias del presidente Trump y las preocupaciones sobre los déficits fiscales.
En el plano local, la firma espera que el mercado financiero reaccione a las expectativas inflacionarias crecientes tras el anuncio del incremento del 23 % para el salario mínimo de 2026 por parte del Gobierno Petro, por lo que anticipan que la sesión de hoy seguirá dominada por ajustes técnicos y una profundidad limitada.
Petróleo: Tensiones en Venezuela y Rusia impulsan los precios
Los precios del petróleo se mantienen firmes tras el repunte reciente, impulsados por un aumento de los riesgos geopolíticos asociados a la incertidumbre en torno a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.
El WTI se negocia en US$58,35 (+0,46 %) y el Brent en US$61,75 (+0,42 %).
El mercado energético enfrenta el endurecimiento de las acciones de EE. UU. contra el sector energético venezolano —con cierres de pozos y ataques a infraestructura— y un mayor nivel de tensión en Medio Oriente ante advertencias de nuevos ataques a Irán, factores que elevan la prima de riesgo sobre la oferta. No obstante, el desempeño anual continúa debilitado, reflejando que el mercado sigue descontando un escenario de sobreoferta en el balance global de crudo.
Particularmente en Venezuela, el cierre de pozos en la Faja del Orinoco por falta de capacidad de almacenamiento (debido al bloqueo de Trump) obligó a reducir la producción en un 15 % del total del país, una medida de último recurso debido a los altos costos de reactivación.
Noticias clave: Actas de la FED y el reto del salario mínimo en Colombia
La jornada está marcada por noticias de alto impacto tanto en Washington como en Bogotá:
- En Estados Unidos, la atención del mercado se centra en la publicación de las actas de la reunión más reciente de la Reserva Federal. Los inversores buscarán pistas sobre la evaluación de la inflación y la trayectoria de los tipos de interés para 2026.
- En Colombia, el Gobierno Nacional decretó anoche un incremento del 23 % en el salario mínimo y el auxilio de transporte para 2026.
La decisión ha generado una fuerte preocupación en el sector empresarial por su impacto en los costos laborales. Los expertos también señalan efectos en la inflación, las tasas de interés y el nivel de informalidad en el país.
