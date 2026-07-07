El duro llamado de los empresarios contra el gobierno Petro: Piden reconocer resultados y dejar “conspiraciones”

La ANDI, gremio que reúne a los industriales del país, se fue contra el gobierno Petro por los recientes llamados de atención sobre, de nuevo, los resultados de la segunda vuelta electoral que dejó como ganador a Abelardo de la Espriella.
Ha mencionado el presidente Petro que no se reconoce el resultado toda vez que hay indicios de fraude, a pesar de que el candidato derrotado, Iván Cepeda, ya reconoció a De la Espriella como nuevo mandatario.
El gobierno Petro ha apoyado también la postura de Cepeda de declararse en desobediencia civil, lo que los mismos empresarios señalan como un riesgo muy importante para la democracia.
Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, dijo que el país lleva meses oyendo a Gustavo Petro intentando imponer una narrativa de fraude en las elecciones.
Empresarios se van contra el gobierno Petro
“Ha planteado ideas de conspiraciones que van desde la Registraduría, pasando por operadores técnicos, algoritmos y ahora habla de complots extranjeros”, dijo.
Agregó el dirigente gremial que el gobierno Petro sabía que perdería las elecciones “y ahora ha decidido no entregar el gobierno correctamente y llamar a desobediencia civil. No es un demócrata, y hoy es más evidente que nunca”.
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Las nuevas tensiones políticas se dan en medio de la decisión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de levantar la mesa de empalme con el gobierno del presidente Petro.