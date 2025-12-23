El estadio del Real Madrid se transforma en parque navideño y agota boletería en tiempo récord

El estadio Santiago Bernabéu abrió sus puertas a una de las apuestas comerciales más ambiciosas del Real Madrid fuera del fútbol. Desde hoy y hasta el 31 de diciembre, el recinto acoge ‘Mavidad Bernabéu’, un parque de atracciones navideño instalado sobre el terreno de juego y zonas internas del estadio. El evento agotó todas sus entradas en pocas horas, según información del club, y proyecta un alto impacto económico en plena temporada festiva.
La iniciativa se desarrolla en un estadio que fue renovado con una inversión superior a 1.100 millones de euros, de acuerdo con cifras reportadas por el Real Madrid. Esa modernización permitió convertir al Bernabéu en un recinto multifuncional capaz de albergar conciertos, eventos corporativos y experiencias de entretenimiento durante todo el año.
El club busca maximizar el uso del estadio en fechas sin actividad deportiva, una estrategia común entre los grandes recintos europeos. Según Deloitte, los clubes con estadios multipropósito aumentan entre 15 % y 30 % sus ingresos no deportivos anuales. En el caso del Real Madrid, los ingresos totales superaron los 800 millones de euros en su último ejercicio reportado.
La alta demanda de ‘Mavidad’ confirma el potencial comercial del estadio como activo turístico y de ocio, más allá de los partidos oficiales, en una ciudad que recibe más de 10 millones de turistas al año, según datos del Ayuntamiento de Madrid.
Mavidad Bernabéu: Ocho atracciones y experiencia familiar en el estadio
El evento ofrece ocho atracciones distribuidas en el interior del estadio, incluyendo pista de patinaje, toboganes sobre hielo, carrusel, talleres infantiles, zonas de juegos y espacios gastronómicos. Todas las actividades se desarrollan en varias sesiones diarias, con aforo controlado y acceso por la zona de Concha Espina.
La propuesta está diseñada para públicos familiares y turistas, un segmento clave para el consumo de experiencias urbanas durante diciembre. Según cifras del sector turístico español, el gasto promedio por visitante en eventos temáticos navideños supera los 40 euros por persona, sin contar transporte ni alojamiento.
Asi, el Bernabéu se convierte en uno de los pocos estadios de fútbol del mundo en transformar su campo en un parque de atracciones temporal. Wembley, en Londres, y el Allianz Arena, en Múnich, han realizado eventos estacionales, pero ninguno con una ocupación total del terreno de juego durante varios días consecutivos.
Recomendado: Real Madrid renombra el Santiago Bernabéu y apuesta por un estadio más rentable y global
Según estimaciones, los eventos no deportivos podrían aportar decenas de millones de euros anuales al club una vez el modelo esté plenamente operativo. ‘Mavidad Bernabéu’ funciona como prueba de ese modelo y como señal del nuevo rol económico del estadio en el negocio del fútbol europeo.