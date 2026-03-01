El megaproyecto de vivienda VIS en exclusiva zona de Cartagena donde comprar será sencillo

La constructora Cusezar, en el marco de la conmemoración de sus 70 años de trayectoria, anunció la apertura de un nuevo proyecto inmobiliario en la ciudadela Serena del Mar, que es una de las zonas exclusivas de Cartagena.
Esta iniciativa no solo refuerza la presencia de la compañía en la región Caribe, sino que también introduce una propuesta que busca integrar vivienda, servicios y calidad urbanística en uno de los sectores con mayor proyección de la ciudad.
El proyecto, denominado Brenta, marca un hito dentro del portafolio de la constructora, ya que contempla el desarrollo de Vivienda de Interés Social (VIS) en un entorno tradicionalmente asociado a proyectos de alto perfil.
Según explicó Susana Peláez, gerente general de Cusezar, en declaraciones a Valora Analitik, Brenta hace parte de una visión integral de ciudad. “Este es un urbanismo de calidad donde convergen educación, salud, recreación, zonas verdes, vivienda de distintos segmentos y comercio. Se trata de un entorno en el que realmente se puede vivir la llamada ciudad de los 15 o 30 minutos”, afirmó la directiva.
En ese sentido, destacó que el proyecto cobra especial relevancia en un contexto marcado por la limitada oferta de vivienda VIS en zonas consolidadas de Cartagena.
Peláez subrayó que la apuesta por este tipo de vivienda permite ampliar el espectro de familias que pueden beneficiarse del desarrollo urbano de Serena del Mar.
“La vivienda de interés social nos permite llegar a un mayor número de hogares y facilitar su acceso a servicios y beneficios que, históricamente, han estado concentrados en ciertos sectores”, señaló. A su juicio, la llegada de Brenta a este punto específico de la ciudad responde a la necesidad de integrar a más cartageneros en dinámicas de desarrollo planificado y sostenible.
La gerente general también resaltó el impacto social de este tipo de proyectos. En sus palabras, “la vivienda VIS es un vehículo para cerrar brechas sociales y económicas. A través de ella buscamos dinamizar el acceso a vivienda propia y permitir que más familias den ese primer paso hacia una vida con mayor estabilidad y oportunidades”. Este enfoque refuerza la idea de la vivienda como un factor clave de transformación social, más allá de su función habitacional.
¿Qué facilidad hay para que los ciudadanos adquieran vivienda en Cartagena?
Aunque adquirir vivienda en Cartagena puede representar un desafío financiero para muchos ciudadanos, Cusezar ha estructurado un esquema de facilidades que busca hacer viable la compra de unidades VIS dentro del proyecto Brenta. De acuerdo con Peláez, existen múltiples mecanismos de apoyo que permiten a las familias alcanzar el cierre financiero necesario.
“Para la compra de estas viviendas están disponibles los subsidios del distrito de Cartagena, así como los otorgados por las cajas de compensación familiar. Estos son grandes apalancadores para la vivienda de interés social”, explicó la ejecutiva. A estos apoyos se suman las opciones de financiación ofrecidas por el sistema financiero, incluidos los créditos hipotecarios de los bancos y las alternativas del Fondo Nacional del Ahorro, herramientas que amplían las posibilidades de acceso al crédito formal.
La combinación de subsidios y financiación bancaria permite que los hogares interesados cuenten con diferentes rutas para estructurar su compra, reduciendo la barrera económica inicial y facilitando la adquisición de vivienda en un entorno urbanístico consolidado.
Finalmente, Susana Peláez señaló que Brenta es apenas el primer paso de Cusezar en Serena del Mar. Si bien actualmente este es el único proyecto en desarrollo, la compañía no descarta ampliar su presencia en la zona. “Estamos iniciando con Brenta y esperamos que, de la mano del éxito de este producto, podamos desarrollar nuevos proyectos en el futuro”, concluyó.