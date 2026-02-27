Serena del Mar, la ciudadela en Cartagena con megaproyectos de vivienda, islas y más

Serena del Mar se ha consolidado como uno de los megaproyectos de vivienda y desarrollo urbano más relevantes de la ciudad de Cartagena.
Concebida como una ciudadela integral, cuenta con una extensión superior a las 1.000 hectáreas y alberga diversos proyectos habitacionales diseñados para atender las necesidades de personas provenientes de distintas regiones del país, quienes encuentran en este espacio una alternativa organizada y moderna para vivir.
Además, cuenta con unas islas artificiales privadas perfectas para la vista del turista y para quienes estén interesados en adquirir predios en este importante megaproyecto
Su ubicación estratégica, a tan solo 15 minutos del centro histórico de Cartagena, permite una conexión eficiente con los principales puntos de interés de la ciudad, sin sacrificar la tranquilidad ni el orden propios de un desarrollo urbanístico planificado.
La ciudadela ha sido diseñada con la participación de reconocidos expertos internacionales en paisajismo y urbanismo, lo que se refleja en una propuesta que prioriza la armonía entre el entorno natural y la infraestructura construida.
En este contexto, se integran amplias zonas verdes, lagos naturales, senderos peatonales y un campo de golf, elementos que contribuyen tanto a la calidad de vida de sus residentes como al atractivo turístico del sector.
Desde una perspectiva funcional, Serena del Mar se proyecta como una ciudad autosuficiente, en la que se articulan de manera ordenada los servicios esenciales para el desarrollo urbano. Entre estos se destacan los sectores de vivienda, comercio, educación, salud, turismo, recreación y negocios, lo que reduce la necesidad de desplazamientos extensos y favorece una dinámica cotidiana más eficiente.
Esta planificación integral responde a modelos contemporáneos de desarrollo urbano sostenible, enfocados en el bienestar de la comunidad y el uso responsable del territorio.
En el ámbito educativo y de salud, la ciudadela cuenta con infraestructura de alto nivel.
Dispone de una sede de la Universidad de los Andes, lo que fortalece la oferta académica en la región y posiciona el proyecto como un polo de conocimiento. Asimismo, alberga un hospital de primer nivel, equipado para atender diversas necesidades médicas, garantizando acceso oportuno a servicios de salud especializados.
En cuanto a movilidad, el diseño urbano promueve el uso de medios de transporte sostenibles, como la bicicleta, complementados con vías adecuadas para el tránsito vehicular. Esta combinación busca reducir el impacto ambiental y mejorar la movilidad interna.
Finalmente, la participación de múltiples constructoras y la diversidad de proyectos residenciales refuerzan la relevancia de Serena del Mar como una de las ciudadelas más importantes no solo de Cartagena, sino también del Caribe colombiano, consolidándose como un referente de planificación urbana a gran escala.