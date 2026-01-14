El nuevo reparto de la UEFA deja al PSG como el club más rico de Europa

El Paris Saint-Germain lideró los ingresos de la Champions League 2024/25 con 144,4 millones de euros, según el informe financiero oficial de la UEFA. La cifra confirma el impacto económico del nuevo formato del torneo y ubica al club francés muy por encima de los otros grandes del continente. El PSG obtuvo casi 40 millones de euros más que el Real Madrid, que alcanzó cerca de 102 millones.
El documento detalla que los montos incluyen pagos por rendimiento deportivo y el reparto del llamado ‘value pillar’, un sistema que mezcla derechos de televisión y coeficiente histórico de cada club. Con este modelo, la Champions distribuyó más recursos que en cualquier edición previa y premió de forma directa el avance en cada fase.
El Inter de Milán, subcampeón del torneo, ocupó el segundo lugar con 136,6 millones de euros. El Barcelona, que llegó hasta semifinales, recibió 116,5 millones. En total, siete clubes superaron la barrera de los 100 millones de euros, algo inédito en el esquema anterior.
Además, la UEFA informó que el torneo generó ingresos netos por 3.550 millones de euros, de los cuales 93,5 % se repartió entre los clubes y 6,5 % quedó para programas de desarrollo del fútbol europeo. El organismo precisó que los ingresos reales de la temporada fueron incluso mayores, con 4.410 millones de euros, mientras que los costos operativos bajaron a 363,1 millones.
El nuevo formato dispara premios de la Champions
La edición 2024/25 fue la primera con 36 equipos y fase de liga única, donde cada club disputó ocho partidos antes de las eliminatorias. Este cambio amplió el número de encuentros televisados y elevó los pagos por participación y resultados. Según la UEFA, el nuevo sistema añadió 466 millones de euros al fondo general de premios.
El PSG capitalizó mejor que nadie el modelo. Tras superar al Inter en la final, se convirtió en el equipo con mayor recaudo de Europa. En dólares, sus ingresos rondaron los US$168 millones, la cifra más alta entregada por la UEFA a un campeón. El club francés combinó rendimiento perfecto en eliminatorias con un coeficiente histórico alto.
El contraste más notorio fue el Manchester City. Pese a su peso comercial, quedó eliminado en ronda de playoff y solo recibió 77 millones de euros, uno de los montos más bajos entre los grandes. El sistema compensó parte de la caída gracias al valor de mercado del club, pero el golpe deportivo redujo el pago por resultados.
El Real Madrid, habitual líder de estos listados, descendió al séptimo lugar con 102 millones de euros tras caer en cuartos de final. Aun así, sumó 5 millones adicionales por ganar la Supercopa de Europa frente al Atalanta en agosto de 2024, ingreso que la UEFA contabilizó por separado.
Así quedó el ranking de ingresos de la Champions
El ranking de la temporada dejó este orden: PSG con 144,4 millones; Inter con 136,6; Arsenal 116,9; Barcelona 116,5; Bayern Múnich 105,8; Borussia Dortmund 102,1 y Real Madrid 102. El Aston Villa fue el único cuartofinalista que no alcanzó los 100 millones, al quedarse en 97,5 millones de euros, afectado por su bajo coeficiente tras 41 años fuera del torneo.
Una curiosidad del informe es que el subcampeón, Inter, ganó casi lo mismo que el PSG por la combinación de victorias en fase de liga y su alto valor histórico. El documento completo será presentado por la UEFA antes de su congreso del 12 de febrero en Bruselas, donde se oficializarán los criterios para la próxima edición.