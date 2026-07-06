El parque solar Puerta de Oro arrancó su operación comercial con miras a fortalecer la capacidad de generación y la seguridad energética del territorio nacional. El proyecto, desarrollado por Patria Investments, cuenta con una capacidad instalada de 360 MWp, que serán inyectados en el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El espacio, ubicado entre los municipios de Guaduas y Chaguaní (Cundinamarca), cuenta con más de 511.000 módulos fotovoltaicos, consolidándolo como el parque solar más grande de Colombia y uno de los de mayor capacidad en América Latina.
Luis Alberto Páez, CEO de la división de Energía de Patria Investments en Colombia, destacó que la puesta en marcha no solo aporta mayor tranquilidad al SIN, especialmente en el contexto del fenómeno de El Niño, sino que también permite cumplir de manera anticipada los compromisos adquiridos en las subastas de 2024 y en la reconfiguración de 2025.
“Esta entrada anticipada de energía en firme fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico nacional”, añadió.
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Según informó la compañía, la generación de este complejo solar permitirá abastecer de energía limpia a más de 450.000 hogares colombianos, aportará cerca del 5 % de la meta nacional de incorporación de energías renovables y contribuirá a reducir la emisión de cientos de miles de toneladas de CO₂ cada año.
Su conexión al SIN se realiza mediante 23 kilómetros de línea de transmisión a 230 kV, infraestructura que incluye el cruce del río Magdalena a través de torres de más de 110 metros de altura.
Aporte social de Puerta de Oro
En materia social, además, la iniciativa generó más de 1.100 empleos de construcción, de los cuales el 95 % correspondieron a mano de obra local.
De igual forma, se estima que aportará alrededor de $35.000 millones anuales en regalías para los municipios beneficiados, así como de inversiones sociales en educación, acceso al agua e infraestructura comunitaria.
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