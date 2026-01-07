El ‘Tigre’ Falcao regresa a Millonarios con un valor de mercado de 100.000 euros

Radamel Falcao García será oficialmente jugador de Millonarios en 2026. Así lo confirmó el club capitalino a través de sus redes sociales. El ‘Tigre’, próximo a cumplir 40 años, inicia así su tercera etapa con el equipo embajador, después de dos ciclos en los que disputó 29 partidos y marcó 11 goles.
La presencia de Falcao ya había demostrado en su anterior ciclo que no solo impulsa la expectativa deportiva, sino que genera efectos directos en boletería, consumo, patrocinios, venta de camisetas y economía en torno al estadio.
Aunque Falcao será jugador del equipo para esta Liga 2026-I, no podrá estar desde la primera fecha. El delantero debe cumplir una sanción de cuatro jornadas impuesta por la Dimayor al cierre de su segunda etapa por fuertes declaraciones en una rueda de prensa. Aun así, el impacto ya está en marcha y Millonarios activa otra vez el “efecto Falcao” en su estructura económica.
Pero más allá del contexto deportivo y el impacto económico que genera para el club, el valor de mercado de Radamel Falcao García está muy por debajo de los niveles que marcó en su mejor momento. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el delantero colombiano tiene una valoración actual de alrededor de 100.000 euros, cifra que refleja su situación contractual y su en comparación con su valoración histórica en Europa.
Impacto económico de Falcao en Millonarios: Cifras de abonos, camisetas y taquillas
En su anterior llegada, la presencia de Radamel Falcao generó un impacto económico estimado en más de $52.000 millones de pesos para Bogotá, según la Secretaría de Desarrollo Económico. Solo en boletería, los ingresos estuvieron entre $19.900 millones y $23.000 millones, además de incrementos adicionales en consumo dentro del estadio.
Además, Millonarios registró lleno total en la venta de abonos del semestre 2024-II con más de 32.000 boletas aseguradas antes de iniciar el torneo, un hecho sin precedentes recientes para el club. En tema de merchandising, la venta de camisetas oficiales con el número ‘9’ se disparó.
Se calcula que los recursos adicionales por la camiseta de Falcao estuvieron entre $2.000 y $4.000 millones de pesos, según datos reportados por Forbes Colombia. En ese momento, el precio promedio de la camiseta oficial superó los $299.000 y aumentó al agregar nombre y dorsal.
¿Qué significa el regreso del ‘Tigre’ Falcao a Millonarios?
En términos financieros, Millonarios registró utilidades superiores a los $17.000 millones netos, impulsadas por abonos, taquillas, publicidad y ventas asociadas al impacto comercial de Falcao. La cifra supera lo obtenido en temporadas previas sin el delantero, cuando los ingresos rondaban los $99.000 millones anuales.
Un dato adicional refleja la magnitud del fenómeno: el efecto económico del paso de Falcao por Millonarios en 2024 representó cerca del 0,07 % del PIB de Bogotá.
Recomendado: El retorno de Falcao García a Millonarios dejaría importante y millonario impacto para Bogotá
Con 39 años, y próximo a cumplir los 40 el 10 de febrero, Radamel Falcao afrontará lo que se proyecta como su última etapa profesional. El “último baile” será para pelear la estrella 17 y la Copa Sudamericana con el cuadro embajador, pero el impacto financiero ya es un hecho: Millonarios vuelve a convertirse en motor económico del fútbol colombiano con el regreso del ‘Tigre’.