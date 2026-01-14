Portugal celebrará este domingo 18 de enero elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, quien deja el cargo tras completar el máximo de dos mandatos consecutivos permitidos por la Constitución. La votación llega sin un favorito claro, con voto muy repartido y con altas probabilidades de que el resultado se defina en una segunda vuelta.
Aunque en algunos medios se habla de elecciones anticipadas, no se trata de un adelanto decidido por el Gobierno ni de un cambio de fecha discrecional. La convocatoria responde al calendario constitucional, que obliga a elegir al nuevo presidente antes de que finalice el segundo mandato del jefe de Estado saliente, en un contexto político marcado por inestabilidad y múltiples procesos electorales recientes.
Candidatos: partidos, ideología y perfiles
Según las encuestas, estos son los candidatos con mayores opciones de pasar a segunda vuelta:
- António José Seguro
Partido: Partido Socialista (PS)
Ideología: centroizquierda
Perfil: político tradicional, exsecretario general del PS y ex viceprimer ministro de Portugal. Apela al voto moderado y a la estabilidad institucional. Llega bien posicionado para una eventual segunda vuelta.
- João Cotrim de Figueiredo
Partido: Iniciativa Liberal
Ideología: liberal
Perfil: economista, discurso promercado, reducción del tamaño del Estado y de impuestos. Fuerte entre votantes urbanos y jóvenes.
- Henrique Gouveia e Melo
Partido: independiente
Ideología: centroderecha
Perfil: exjefe de la Armada. Recoge el voto de quienes no se sienten representados por los partidos tradicionales.
- André Ventura
Partido: Chega!
Ideología: extrema derecha
Perfil: confronta al sistema político tradicional y centra su discurso en inmigración y seguridad. En el cierre de campaña pidió concentrar el voto de la derecha para pasar a la segunda vuelta.
También participan candidatos de izquierda como Catarina Martins (Bloco de Esquerda) y António Filipe (PCP), y figuras de la centroderecha tradicional como Luís Marques Mendes (PSD), aunque con menores opciones según los sondeos.
Según las encuestas más recientes, la elección sigue abierta. António José Seguro encabeza con 23 % de la intención de voto. Muy cerca se ubican André Ventura y João Cotrim de Figueiredo, ambos moviéndose alrededor de 21 %, mientras que Henrique Gouveia e Melo se sitúa algo más atrás, en torno 17 %. Ningún candidato se acerca a la mayoría absoluta, pero los sondeos coinciden en que, de pasar a segunda vuelta, António José Seguro partiría con ventaja frente a sus rivales.
Sin reelección y con segunda vuelta casi segura: así funcionan las elecciones en Portugal
La Constitución portuguesa establece un límite de dos mandatos consecutivos para el presidente de la República, razón por la cual Rebelo de Sousa no puede volver a postularse.
Habrá ganador en primera vuelta solo si un candidato supera el 50 % de los votos válidos. De no ocurrir, el escenario más probable, dada la dispersión del voto, los dos más votados competirán en una segunda vuelta el 8 de febrero.